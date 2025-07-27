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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في افتتاح سوق الجمالية.. محافظ القاهرة يستجيب لمسنة ويوفر لها كيلو لحمة

محافظ القاهرة مع المسنه
محافظ القاهرة مع المسنه
مريم عزت

افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ،سوق اليوم الواحد بالجمالية .
 

استجاب الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، لمسنه بعد طلبها كيلو لحمة خلال تواجدها صدفه بافتتاح أسواق اليوم الواحد بمنطقة الجمالية .

ودعا محافظ القاهرة المواطنين للحصول على احتياجاتهم الأسبوعية من أسواق اليوم الواحد،  والاستفادة من التخفيضات .


وسوق اليوم الواحد الذى تم افتتاحه صباح اليوم الأحد يعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً،  لبيع كافة السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة ، والمنظفات والصابون، إلى جانب الدواجن، واللحوم، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة، والعصائر ، والعسل،  والبقوليات ، والبيض .

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة مسنه سوق اليوم الواحد

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