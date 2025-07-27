في افتتاح سوق الجمالية.. محافظ القاهرة يستجيب لمسنة ويوفر لها كيلو لحمة

افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ،سوق اليوم الواحد بالجمالية .



استجاب الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، لمسنه بعد طلبها كيلو لحمة خلال تواجدها صدفه بافتتاح أسواق اليوم الواحد بمنطقة الجمالية .

ودعا محافظ القاهرة المواطنين للحصول على احتياجاتهم الأسبوعية من أسواق اليوم الواحد، والاستفادة من التخفيضات .



وسوق اليوم الواحد الذى تم افتتاحه صباح اليوم الأحد يعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، لبيع كافة السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة ، والمنظفات والصابون، إلى جانب الدواجن، واللحوم، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة، والعصائر ، والعسل، والبقوليات ، والبيض .