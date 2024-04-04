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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صلاح عبد الله: وثقت في شخص ونصب عليا وبعد سنين فوجئت بخبر وفاته

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

كشف الفنان صلاح عبد الله، تعرضه لمواقف انخدع فيها خلال مسيرة حياته وتعرضه للنصب من أحد الأشخاص، مضيفا: "اكتر ناس خدعوني ناس مش معروفين وفي موقف وأهلي بينبهوا عليا مقولش حاجات معينة ولكن في حد نصب عليا ومكنتش متوقع التركيبة بتاعته كده".

 

وأضاف صلاح عبد الله، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، "عدت سنوات طويلة وفجأة قريت خبر وفاته وقضيت ليلة ميعلمش بها إلا الله وأنا كنت ساكن في شقة وفيها غرفة نومي وفتحت الشباك وكلمت ربنا وبحاول اقنع ربنا أنه منصبش عليا".

وأكمل صلاح عبد الله : "بحاول اكلم ربنا أني أنا فهمت غلط وغلطت نفسي وهو من ساعة ما أخذ الموقف ده بعد عني وهو مات في سن صغيرة وهو في دار الحق وعندي قناعة أن ربنا تقبل دعائي وربنا اعلم في النهاية". 

صلاح عبد الله حبر سري أسما إبراهيم الفنان صلاح عبد الله توك شو

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