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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رشاد العليمي: ما تحقق في مصر تحت قيادة الرئيس السيسي بمثابة معجزة

رشاد العليمي، رئيس
رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي اليمني

أكد رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي اليمني، أن ما تحقق في مصر تحت قيادة الرئيس السيسي خلال السنوات الأخيرة بمثابة معجزة، مشيرا إلى أن الشعب المصري سيدرك  تلك الإنجازات في المستقبل.

وقال رشاد العليمي، خلال تصريجات لبرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "مصطفى بكري"، أن مشروع حياة كريمة من المشروعات المهمة في مصر، مؤكدا أنه أدعو المصريين للالتفاف حول القيادة السياسية المصرية لإستكمال الإنجازات.
 

 

وتابع رئيس المجلس الرئاسي اليمني، أنه انبهرت بمشروع العاصمة الأإدالاةي  الجديدة في مصر عندما قمت بزيارتها عام 2015.

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