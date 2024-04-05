تقارير إعلامية: 81 شاحنة مساعدات عبرت معبر رفح اليوم لغزة.. فيديو

أعلن محمد أبو عيطة، مراسل فضائية اكسترا نيوز، أن 81 شاحنة مساعدات عبرت معبر رفح البري اليوم إلى الأشقاء في قطاع غزة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

كشف أنه يجري استقبال 40 جريحا ومصابا فلسطينيا من مستشفيات الأقصى والأوروبي والصداقة التركي وكمال عدوان في قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية في محافظات شمال سيناء والإسماعلية والسويس وبورسعيد والقاهرة والجيزة والشرقية، بجانب 42 مرافقًا لهم.

سجلت حركة مرور الأفراد من معبر رفح البري بشمال سيناء في الاتجاهين عبور 826 فردا.

أكد مصدر في معبر رفح البري أنه تم استقبال 793 فردًا قادمين من قطاع غزة بينهم 647 من أصحاب الجوازات الاجنبية والإقامات والمصريين و10 جريح و16 مرضي و76 مرافق و1 وفد أطباء بلا حدود و3 هيئة رحمة حول العالم و40 وفد إماراتي.

وأضاف المصدر أن 33 فردًا غادروا الأراضي المصرية إلى قطاع غزة منهم 1 حالة وفاة و6 وفد UN و3 أطباء بلا حدود و23 وفد إماراتي.