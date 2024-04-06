مأساة مروعة.. يونيسف تكشف عن معاناة 600 ألف طفل في رفح الفلسطينية

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم السبت، عن المعاناة التي يواجهها الأطفال في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، والتي نزح إليها مليون ونصف المليون شخص هربا من العدوان الإسرائيلي.

وأكد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" جيمس إلدر، اليوم السبت 6 أبريل 2024، أن أكثر من 600 ألف طفل في رفح جنوب قطاع غزة، يعانون من الجوع والخوف، ويواجهون خطر هجوم إسرائيلي.

ونشرت "يونيسف" عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، مقطع فيديو لإلدر شرح خلاله معاناة الأطفال الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة في رفح تحت الهجمات الإسرائيلية بعد أن نزح إليها 1.5 مليون شخص، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكّر إلدر أنه تم إخبار الأطفال والأسر الهاربة من الهجمات الإسرائيلية بأن يتوجهوا إلى رفح وأنهم سيكونون آمنين هناك، مؤكدا أنه رغم ذلك، تم تنفيذ هجمات وحشية عليها.

وقال إلدر: "رفح مدينة للأطفال، هناك 600 ألف طفل وطفلة، لكنهم مهددون بهجوم عسكري، وهم محاصرون في رفح، وليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه".

وأشار إلى أن الأمهات والآباء يحاولون كل يوم إعطاء الأمل لأطفالهم رغم الخوف والجوع، وقال إلدر إن كلمة "الأمل" معرضة لخطر الحذف من القاموس في غزة.

ودعا كل من يشعر بألم وخوف من الوالدين تجاه أبنائهم وكل من يؤمن بالطفولة إلى وقف هذه المعاناة في رفح.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن قوات الاحتلال تقتل حوالي 4 أطفال كل ساعة في قطاع غزة، وأن 43,349 طفل يعيشون دون والديهم أو دون أحدهما، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضح أن من بين الشهداء الـ33 ألفاً ما يزيد على 14,350 من الأطفال ويشكلون 44% من إجمالي عدد الشهداء في قطاع غزة.