شاب يسأل عن حكم برامج وألعاب المراهنات.. وعلي جمعة يرد: القمار بعينه

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال من أحد الحاضرين حول انتشار تطبيقات وألعاب المراهنات على الإنترنت، وما حكمها الشرعي؟.

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع اليوم السبت: "ما زال حكم الدين ثابت فى انشاء النفسية السوية، والقمار والميسر، هو تردد الأمر بين شيئين، أخوفهما أغلبهما، بمعنى لو واحد ركبنا معاه سفينة، وقال انا هرمي الشبكة فى المياه، واللى يطلع تدفع قصاده ١٠٠ جنيه، قولت له طيب هى ممكن تطلع فاضية، قالى بس ممكن تطلع فيها ١٠٠ كيلو سمك، هو ده القمار".

وأضاف: "ده اللى بيحصل ومكاسبها هائلة مغرية، لكنها نفس فكرة العياذ بالله سباق الخيل، واللوترية، وده كله قمار بعينه وهو حرام".

برنامج نور الدين، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.