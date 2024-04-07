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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لجنة الإعلام بالمجلس القومى للمرأة تطرح استبيانا بشأن دراما وبرامج رمضان 2024

صدى البلد

أعدت لجنة الاعلام  بالمجلس القومى للمرأة، استمارة استبيان لرصد صورة المرأة فى دراما وبرامج شهر رمضان 2024، متضمنا عددًا من التساؤلات تهدف للخروج برصد مفصل لصورة المرأة فى دراما رمضان هذا العام .

وأكدت الدكتورة سوزان القليني رئيسة لجنة الاعلام بالمجلس، أن الهدف من الاستبيان هو الخروج بالتقرير النهائي حول صورة المرأة فى دراما رمضان 2024، والذى يضعه خبراء وأساتذة متخصصين من لجنة الإعلام بالمجلس .

وأوضحت ان الاستبيان يتضمن عددا من الأسئلة من بينها الانطباع العام عن الشخصيات النسائية المقدمة في أعمال رمضان ٢٠٢٤، والرضا عن صورة المرأة المقدمة، وأكثر المشاهد التى لاقت الإعجاب، وطرح تقييم للنماذج النسائية المقدمة من خلال الأعمال الدرامية، وأكثر القضايا التى تم طرحها من خلال مسلسلات رمضان، وأكثر المسلسلات التى نالت الاعجاب.

كما تضمن الاستبيان أسئلة عن صورة المرأة من ذوي الهمم في الأعمال الرمضانية، وأكثر قضايا المرأة التي تم طرحها من خلال مسلسلات رمضان ٢٠٢٤، فضلا عن كيفية التناول الإعلامى لقضايا المرأة .

ويمكن المشاركة فى هذا الاستبيان من خلال الرابط التالى 
https://forms.gle/cuQtsLxzSANnTjVb9

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