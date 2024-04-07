مصادر تكشف الحالة الصحية لمصابي حادث طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي

كشفت مصادر طبية الحالة الصحية لمصابي حادث طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي.

وأوضحت المصادر، ارتفاع عدد مصابي الحوادث الي 11 مصاب، تنوعت إصابتهم بين الكدمات والسحجات المتفرقة بالجسم والجروح القطعية، بالإضافة إلى حالة اشتباه ما بعد الارتجاج.

وأصيب نحو 11 شخصا في حادث مروري بطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي.

وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع

حادث تصادم على طريق الاسماعيليه السويس الصحراوي أمام كمين قرية فنارة بين سيارة ملاكي مع ميكروباص.

أسفر الحادث عن إصابة 11 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى فايد التخصصي.

