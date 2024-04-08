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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي بعيد الفطر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري الكريم والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك، سائلًا الله (عز وجل) أن يجعله عيد خير ويمن وبركة على سيادته وعلى مصرنا العزيزة وأهلها أجمعين.

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي بعيد الفطر المبارك

 وأضاف وزير الأوقاف في تهنئته: "نسأل الله (عز وجل) أن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأن يجعل يوم العيد يوم الجائزة لكل من وفقه سبحانه لصيام الشهر الكريم، وأن يديم علينا جميعا فضله، وأن يمن سبحانه وتعالى علينا بكل خير وأن يوفقنا جميعًا للمداومة على طاعته ، وأن يفرج سبحانه وتعالى كرب أشقائنا في غزة، وأن يرزقهم الأمن والأمان في وطنهم، وأن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، وأن يمن عليها وعلى أهلها بواسع فضله، وأن يجعل أيامها كلها أعيادًا وأن يعيد هذه الأيام المباركة عليها وعلى أهلها بكل خير.

الأوقاف توزع 56 طن سلع غذائية من صكوك الإطعام بالمحافظات

الأوقاف توزع 56 طن سلع غذائية من صكوك الإطعام بالمحافظات 

وقامت وزارة الأوقاف في إطار دورها المجتمعي ورسالتها في خدمة المجتمع والوفاء بواجبها تجاه الأسر الأولى بالرعاية، خلال يومي السبت والأحد 6 و 7 أبريل 2024م بتسليم 56 طن سلع غذائية من مشروع صكوك الإطعام بمحافظات المنوفية والقليوبية والقاهرة والإسماعيلية والبحيرة والشرقية والغربية والوادي الجديد وبور سعيد وكفر الشيخ ودمياط؛ لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بهذه المحافظات، من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي.

وشملت التسليمات 2 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف المنوفية و4 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف القليوبية و12 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف القاهرة و4 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف الإسماعيلية و4 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف البحيرة و4 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف الشرقية و10 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف الغربية و4 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف الوادي الجديد و4 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف بور سعيد و4 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف كفر الشيخ و4 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف دمياط.

جدير بالذكر أنه تم تسليم المديريات الإقليمية 230 طن سلع غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي، وجار تسليم 66 طن سلع غذائية للمديريات الإقليمية.

يشار إلى أن صكوك الإطعام تجزئ من الزكاة والكفارات والنذور وصدقة الفطر وإفطار صائم، ومتوفرة بجميع المديريات والمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية.

الأوقاف الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم العيد يوم الجائزة مديرية اوقاف الإسماعيلية مديرية أوقاف البحيرة صكوك الإطعام

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