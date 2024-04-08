خطأ في مسلسل "أشغال شقة" لم ينتبه إليه أحد.. هل لاحظته ؟

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا خطأً غير ملاحظ في إحدى حلقات مسلسل "أشغال شقة"، حيث أعادوا نشر المشهد المتضمن الخطأ وأثاروا جدلاً واسعًا بشأنه.

خطأ في مسلسل “أشغال شقة”

في إحدى الحلقات، ظهرت الفنانة أسماء جلال التي تجسد شخصية "ياسمين" في المسلسل، وهي تتمازح مع الفنان هشام ماجد الذي يجسد دور الدكتور "حمدي".

كان الثنائي في سيارة معًا، وفجأة بدأت ياسمين في غناء مهرجان شعبي وتهرول معه، وفي خطأ غير مقصود، نادى الدكتور حمدي على ياسمين باسمها الحقيقي قائلاً: "خلاص يا أسماء هشوف هشوف" بدلاً من استخدام اسم شخصيتها في المسلسل، ياسمين.

هذا الخطأ الغير ملاحظ لم يتم اكتشافه من قبل فريق الإنتاج ولم يتم تصحيحه قبل عرض الحلقة، ولكنه تم اكتشافه لاحقًا عندما بدأ المشهد ينتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

مسلسل أشغال شقة

أثار الخطأ جدلاً بين المشاهدين ورواد الإنترنت، إذ يتوقع المشاهدون أن يتم مراعاة أعلى مستويات الدقة والاحترافية في عملية الإنتاج ومراجعتها قبل عرضها للجمهور. ولم يصدر تعليق رسمي حتى الآن من فريق العمل أو الشركة المنتجة بشأن هذا الخطأ والجدل الذي أثير حوله.

مسلسل «أشغال شقة» من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوي محمد على، مصطفي غريب، وآخرين، ومن تأليف خالد دياب، وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

الجزء الثاني من أشغال شقة

في حوار للفنان هشام ماجد مع الإعلامية سارة الدندراوي، قال: “الكوميديا المقدمة في المسلسل هي كوميديا مختلفة، وكنت متوقع النجاح من البداية وكنت حاسس إننا بنعمل حاجة كويسة بس النجاح الكبير دا فاق توقعاتي كلها، والاختلاف في الكوميديا بيرجع للورق المكتوب، وبحب أقدم النوع ده من الدراما”.