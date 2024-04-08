دراسة حديثة: الحمل يسرع الشيخوخة البيولوجية للنساء

أظهرت دراسة طبية حديثة اجريت فى كلية الطب جامعة "كولومبيا" فى نيويورك ، على 1,735 شابة فى الفلبين ، أن النساء اللائى أبلغن عن حملهن يبدون أكبر سنا من الناحية البيولوجية ، مقارنة بالسيدات اللاتى لم يحملن .. كما بدت النساء اللاتى حملن كثيرا أكبر سنا من السيدات اللاتى لم ينجبن أكثر من طفلين.

اعتمدت الدراسة الحالية ، التى نشرت نتائجها فى عدد إبريل فى مجلة " الأكاديمية الوطنية للعلوم"، النتائج التي تفيد بأن الخصوبة العالية يمكن أن يكون لها آثار جانبية سلبية على صحة المرأة.



وقالت الدكتورة " كالين رايان" ، أستاذ فى مركز كولومبيا للشيخوخة " لقد أحدثت الساعات اللاجينية ثورة في كيفية دراستنا للشيخوخة البيولوجية عبر دورة الحياة وفتحت فرصا جديدة لدراسة كيف ومتى تترسخ التكاليف الصحية طويلة الأجل للتكاثر وأحداث الحياة الأخرى".



أضافت " تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن الحمل يسرع الشيخوخة البيولوجية ، وأن هذه الآثار واضحة لدى النساء الشابات ذوات الخصوبة العالية " .. تابعت : " نتائجنا هي أيضا أول من يتبع نفس النساء عبر الزمن ، وربط التغييرات في رقم حمل كل امرأة بالتغيرات في عمرها البيولوجي".