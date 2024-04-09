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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: ضبط 12 مركبة "توكتوك" مخالفة بمركز دسوق

ضبط مركبات توك توك
ضبط مركبات توك توك مخالفة

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، في حملات تطبيق التعريفة الموحدة لمركبات "التوكتوك" والمقررة بـ 5 جنيهات، وإعلانها في مكان واضح للمواطنين، فضلا عن ضبط مركبات "التوكتوك" المخالفة، والتي أسفرت عن ضبط 12 مركبة "توكتوك" مخالفة للقانون، وذلك تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، بالتعاون مع مركز شرطة دسوق وقسم المرور والأجهزة المعنية.

كلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة التنسيق مع وحدات إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف لمتابعة الالتزام بالأجرة المقررة وخطوط السير لسيارات التاكسي والتوكتوك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشدداً بتكثيف الحملات الرقابية لمواجهة أي محاولة لاستغلال المواطنين والتواصل معهم ميدانيا.

وتناشد محافظة كفر الشيخ المواطنين بالتمسك بحقهم في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تحصيل أي مبالغ أزيد من الأجرة المقررة، لمركبات التاكسي والتوكتوك، علي الخط الساخن 114، والخط الأرضي 0473220792- غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.

الإجراءات القانونية الحملات الرقابية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق الوحده المحلية رئيس مركز ومدينة رؤساء الوحدات المحلية ديوان عام المحافظة محافظة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ

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