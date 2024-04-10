أخبار السيارات| دفع رباعي للبيع بأفضل سعر.. اركب MG ZS موديل 2024 "فبريكا" وفر 40 ألف جنيه..أسعار تويوتا فورتشنر 2024

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تنتمي سيارة تويوتا فورتشنر إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام ضمن طرازات الـ SUV، والتي يتم طرحها محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات هم SMART وELEGANCE والفئة SPORT، ضمن موديلات 2024.

تقدم السيارة MG ZS موديل 2024 في السوق المصري عبر 3 فئات من التجهيزات وهم COMFORT و COMFORT / ACC والفئة الثالثة LUXURY، وتعد هذه النسخة واحدة من اشهر السيارات الرياضية التي تقدمها العلامة التجارية الصينية في مصر، وذلك عن فئة الكروس اوفر.

تواصل شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات من تعزيز تواجدها بالسوق الكوري الجنوبي، بعد أن كشفت النقاب عن نسختها K9 "فيس ليفت"، والتي حصلت على بعض التحديثات الداخلية والخارجية، مع تقديمها بموديل 2025.

تعد النسخة XV واحدة من اشهر سيارات سوبارو اليابانية، حيث تنتمي هذه النسخة إلى فئة الـ SUV الرياضية، وظهرت احدى هذه الاصدارات للبيع على الانترنت تحت حالة المستعمل، بعد ان قطعت مسافة إجمالية قدرها 120 ألف كيلومتر.

تعد اطارات السيارة من اهم العناصر التي يجب الاعنتاء بها جيدا، فهي المسؤلة عن حركة السيارة على الطريق، وربما اهمال هذه النقطة قد يعرضك الى مشكلات كارثية، سواء كانت اثناء السير او التأثير على اجزاء السيارة الداخلية، وقد ينتج عنها تلف انظمة التعليق واستهلاك كمية كبيرة من الوقود، وايضا عدم الاستجابة السريعة لامر توقف الفرامل.

تقدم شركة شيري عملاقة تصنيع السيارات الصينية، عدد كبير من طرازاتها بالسوق المصري، ومنها النسخة تيجو 8 موديل 2024، حيث تعد من ابرز الاصدارات المقدمة محليًا، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية ذات الطابع العائلي.