أخبار السيارات| دفع رباعي للبيع بأفضل سعر.. اركب MG ZS موديل 2024 "فبريكا" وفر 40 ألف جنيه..أسعار تويوتا فورتشنر 2024

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:
أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2024 الرسمية في مصر .. صور
تنتمي سيارة تويوتا فورتشنر إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام ضمن طرازات الـ SUV، والتي يتم طرحها محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات هم SMART وELEGANCE والفئة SPORT، ضمن موديلات 2024.
اركب MG ZS موديل 2024 "فبريكا" بأقل سعر .. وفر 40 ألف جنيه
تقدم السيارة MG ZS موديل 2024 في السوق المصري عبر 3 فئات من التجهيزات وهم COMFORT و COMFORT / ACC والفئة الثالثة LUXURY، وتعد هذه النسخة واحدة من اشهر السيارات الرياضية التي تقدمها العلامة التجارية الصينية في مصر، وذلك عن فئة الكروس اوفر.
كيا تكشف عن K9 الجديدة وتباع بهذه الأسعار
تواصل شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات من تعزيز تواجدها بالسوق الكوري الجنوبي، بعد أن كشفت النقاب عن نسختها K9 "فيس ليفت"، والتي حصلت على بعض التحديثات الداخلية والخارجية، مع تقديمها بموديل 2025.
سيارة دفع رباعي من سوبارو 2016 .. للبيع بأفضل سعر للمستعمل
تعد النسخة XV واحدة من اشهر سيارات سوبارو اليابانية، حيث تنتمي هذه النسخة إلى فئة الـ SUV الرياضية، وظهرت احدى هذه الاصدارات للبيع على الانترنت تحت حالة المستعمل، بعد ان قطعت مسافة إجمالية قدرها 120 ألف كيلومتر.
متى يجب عليك تغيير اطار سيارتك .. افضل النصائح قبل السفر
تعد اطارات السيارة من اهم العناصر التي يجب الاعنتاء بها جيدا، فهي المسؤلة عن حركة السيارة على الطريق، وربما اهمال هذه النقطة قد يعرضك الى مشكلات كارثية، سواء كانت اثناء السير او التأثير على اجزاء السيارة الداخلية، وقد ينتج عنها تلف انظمة التعليق واستهلاك كمية كبيرة من الوقود، وايضا عدم الاستجابة السريعة لامر توقف الفرامل.
بأرخص سعر .. شيري تيجو 8 العائلية موديل 2024
تقدم شركة شيري عملاقة تصنيع السيارات الصينية، عدد كبير من طرازاتها بالسوق المصري، ومنها النسخة تيجو 8 موديل 2024، حيث تعد من ابرز الاصدارات المقدمة محليًا، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية ذات الطابع العائلي.