اركب MG ZS موديل 2024 "فبريكا" بأقل سعر.. وفر 40 ألف جنيه

تقدم السيارة MG ZS موديل 2024 في السوق المصري عبر 3 فئات من التجهيزات وهم COMFORT و COMFORT / ACC والفئة الثالثة LUXURY، وتعد هذه النسخة واحدة من اشهر السيارات الرياضية التي تقدمها العلامة التجارية الصينية في مصر، وذلك عن فئة الكروس اوفر.

وظهرت السيارة MG ZS موديل 2024 للبيع على الانترنت في حالة كسر الزيرو، بعد مسافة إجمالية قدرها 3000 كيلومتر، بالاضافة إلى مفهوم الفبريكا بشكل كامل، بمواصفات خليجية مع باقة من التجهيزات، وانتمائها للفئة COMFORT.

MG ZS موديل 2024

تأتي السيارة MG ZS موديل 2024 صاحبة هذا الموضوع بجنوط رياضية، واضاءة نهارية، مع مرايات جانبية كهربائية التحكم مدعومة بإشارات ضوئية، مثبت سرعة، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مكيف هواء، زجاج خلفي مظلل.

MG ZS موديل 2024

تحتوي MG ZS موديل 2024 على اقطاب ثنائية بجاني السقف، انذار مانع للسرقة، وسائد هوائية للحماية، فرامل ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، نظام صوتي ترفيهي، سنتر لوك، ريموت تحكم، عجلة قيادة مالتي فانكشن، شاشة تعمل باللمس.

MG ZS موديل 2024

وتستمد السيارة MG ZS موديل 2024 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية 119 حصان و150 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، وزمن تسارع يبلغ 10.9 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.

MG ZS موديل 2024

سعر السيارة MG ZS موديل 2024

تباع السيارة MG ZS موديل 2024 "كسر زيرو" والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بعد أن ظهرت عبر احدى المصات الالكترونية، بسعر يبلغ 935 ألف جنيه، بينما يبلغ سعرها الرسمي 975 ألف جنيه، أي بفارق يصل لـ 40 ألف جنيه.