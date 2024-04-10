كيا تكشف عن K9 الجديدة وتباع بهذه الأسعار

تواصل شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات من تعزيز تواجدها بالسوق الكوري الجنوبي، بعد أن كشفت النقاب عن نسختها K9 "فيس ليفت"، والتي حصلت على بعض التحديثات الداخلية والخارجية، مع تقديمها بموديل 2025.

السيارة كيا K9 الجديدة

تأتي السيارة كيا K9 الجديدة بتحديث في الشبكة الخارجية، والتي تأتي بمظهر أكثر نحافة، إلى جانب تصميم جديد للجنوط الرياضية صاحبة الـ 19 بوصة، مع لون جديد Pebble Gray المميز، بالاضافة إلى المصابيح الاأمامية ذات المظهر الحاد.

السيارة كيا K9 الجديدة

وتقدم السيارة ببعض التجهيزات منها تقنية After Blow التي تعمل على منع الروائح الكريهة، مع مقصورة داخلية من لونين، وتقنية حساس البطارية و عدم استخدام نظام التيار المتردد لفترة طويلة، إلى جانب حساسات حركة، ومقاعد كهربائية التحكم بخاصية التدليك.

السيارة كيا K9 الجديدة

وتعتمد السيارة كيا K9 على محرك من 6 اسطوانات سعة 3.8 لتر، يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 311 حصانًا، وعزم دوران 397 نيوتن متر، بالاضافة إلى قدرات فنية اخرى تتضمن محرك سعة 3.3 لتر مقترن بشاحن توربيني، مع قوة إجمالية قدرها 365 حصانًا وعزم دوران 510 نيوتن متر، وناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيكي لجميع الفئات.

السيارة كيا K9 الجديدة

أسعار السيارة كيا K9 الجديدة

يتراوح سعر السيارة كيا K9 الجديدة في السوق الكوري الجنوبي بين 43,800 و 64,200 دولار، أي ما يعادل بالعملة المصرية نحو 2 مليون و73 ألف و 3 مليون و38 ألف جنيه، بدون حساب قيمة الشحن والقيمة الجمركية.