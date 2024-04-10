عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

كيا تكشف عن K9 الجديدة وتباع بهذه الأسعار

السيارة كيا K9 الجديدة
السيارة كيا K9 الجديدة

تواصل شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات من تعزيز تواجدها بالسوق الكوري الجنوبي، بعد أن كشفت النقاب عن نسختها K9 "فيس ليفت"، والتي حصلت على بعض التحديثات الداخلية والخارجية، مع تقديمها بموديل 2025.

السيارة كيا K9 الجديدة 

تأتي السيارة كيا K9 الجديدة بتحديث في الشبكة الخارجية، والتي تأتي بمظهر أكثر نحافة، إلى جانب تصميم جديد للجنوط الرياضية صاحبة الـ 19 بوصة، مع لون جديد Pebble Gray المميز، بالاضافة إلى المصابيح الاأمامية ذات المظهر الحاد.

السيارة كيا K9 الجديدة 

وتقدم السيارة ببعض التجهيزات منها تقنية After Blow التي تعمل على منع الروائح الكريهة، مع مقصورة داخلية من لونين، وتقنية حساس البطارية و عدم استخدام نظام التيار المتردد لفترة طويلة، إلى جانب حساسات حركة، ومقاعد كهربائية التحكم بخاصية التدليك.

السيارة كيا K9 الجديدة 

وتعتمد السيارة كيا K9 على محرك من 6 اسطوانات سعة 3.8 لتر، يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 311 حصانًا، وعزم دوران 397 نيوتن متر، بالاضافة إلى قدرات فنية اخرى تتضمن محرك سعة 3.3 لتر مقترن بشاحن توربيني، مع قوة إجمالية قدرها 365 حصانًا وعزم دوران 510 نيوتن متر، وناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيكي لجميع الفئات.

السيارة كيا K9 الجديدة 

أسعار السيارة كيا K9 الجديدة 

 

يتراوح سعر السيارة كيا K9 الجديدة في السوق الكوري الجنوبي بين  43,800 و 64,200 دولار، أي ما يعادل بالعملة المصرية نحو 2 مليون و73 ألف و 3 مليون و38 ألف جنيه، بدون حساب قيمة الشحن والقيمة الجمركية.

السيارة كيا K9 الجديدة 
كيا فيس ليفت زيادة التنافسية كيا K9 الجديدة أسعار كيا K9 الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسائل تهنئة عيد الفطر .. أجمل برقيات التهاني يفرح بها الأهل والأحبة والأصدقاء

دعاء آخر ساعة فى رمضان.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها من الآن للمغرب

توقيت صلاة العيد .. اعرف موعد صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات

تنبيه من الأرصاد.. أمطار ورياح في أول أيام عيد الفطر المبارك

كيا تكشف عن K9 الجديدة وتباع بهذه الأسعار

فرمان برازيلي.. موهوب الزمالك يطيح بأحلام إمام عاشور في أولمبياد باريس

كيف كان يودع النبي شهر رمضان.. كلمات من قالها ظفر بإحدى الحسنيين

احذر.. فعل محرم يوم العيد عند الفجر نهى عنه رسول الله

موضوعات متعلقة

أرخص سيارة أوروبية بالسوق المصري.. اعرف سعرها

أسعار "سيات ابيزا" 2024 في مصر

من غير أوفر برايس .. سعر أرخص سيارة "زيرو" من رينو

بالسعر القديم .. نيسان تقدم قشقاي 2025 في مصر

اركب رينو داستر 2023 "أعلى فئة" فبريكا .. بأفضل سعر للمستعمل

كيا بيكانتو "فبريكا" أوتوماتيك 2013 .. للبيع بأرخص سعر

باي من غير سلام.. سعر سيارة "عيسى الوزان" في العتاولة

سعر نيسان جوك في مصر بعد طرح موديلات 2025 لأول مرة

ترشيحاتنا

لماذا أمر النبي المرأة الحائض بالحضور في صلاة العيد؟ لتحصد هذه المكافأة الربانية

بعد خضوعه لعملية جراحية.. طبيب الأهلي يكشف تطورات حالة محمد كريستو

مع حلول عيد الفطر.. الحوثيون يستهدفون مأرب اليمنية بصاروخ باليستي

10 سُنن حرص عليها النبي قبل صلاة العيد .. تعرف عليها

سايبه ليه.. «شبانة» يهاجم مارسيل كولر .. لهذا السبب

حال فوز ترامب.. وزير أمريكي سابق يكشف ما سيفعله بوتين تجاه أوكرانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقادير مضبوطة.. طريقة تحضير بسكويت النشادر

نجوم فيلم "شقو" يحتفلون بالعرض الخاص.. صور

ملابس لافتة.. ملك أحمد زاهر تثير الجدل بظهورها | شاهد

فرمان برازيلي.. موهوب الزمالك يطيح بأحلام إمام عاشور في أولمبياد باريس

فيديو

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

أعلى راتب في العالم .. ليفربول يستعد لبيع محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ