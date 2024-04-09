عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرًا عاجلا يفيد بوقوع اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال والمقاومة بالضفة الغربية.

ونشر الهلال الأحمر الفلسطيني لقطات مصورة لعلاج المصابين في منشأة طبية مؤقتة أقيمت في مدينة جباليا في شمال قطاع غزة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن المتطوعين يعملون على قدم وساق من أجل علاج المصابين وسط شح الإمكانيات الطبية المطلوبة في القطاع المحاصر.

جاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”.

ويعاني القطاع إثر تدمير الجيش الإسرائيلي لجميع المنشآت الطبية وسط الحرب التي دخلت شهرها السابع.

وتخطى عدد القتلى الفلسطينيين جرّاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حاجز الـ31 ألفا أغلبيتهم من النساء والأطفال.