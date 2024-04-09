المؤتمر: مصر تسير بثبات نحو المستقبل المشرق تحت قيادة السيسي

قدم اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، والشعب المصري و الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعيا الله أن يعيده على وطننا الغالي بالخير واليمن والرخاء.



وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أنه هذه المناسبة السعيدة فرصة لتجديد العهد والثقة في القيادة السياسية حتى يتحقق للشعب المصري كل ما يصبو إليه من تقدم وازدهار ، ونحن على يقين بأن مصر تسير بثبات نحو المستقبل المشرق تحت قيادة الرئيس السيسي الحكيمة.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر ،الرئيس السيسي منذ توليه الحكم يضع إعادة بناء جميع أركان الدولة المصرية هدفا أساسيا أمامه، معتمدا في ذلك على المصارحة و المكاشفة ‏بجميع الحقائق، إيمانا منه بأن نجاح مسيرة القيادة يتوقف إلى حد كبير على ‏قدرة الشعب المصري على مواجهة الأزمات والصعاب التي تواجه الوطن .



واختتم نائب رئيس حزب المؤتمر بالدعوة إلى الله العلي القدير أن يوفق القيادة السياسية فيما تبذله من جهد لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء وتستمر مسيرة التنمية لمستقبل أبنائنا وأن تبقى راية مصر خفاقة دائمًا، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبو إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء.