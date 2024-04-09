منتخب سيدات مصر للتنس يفوز على كوسوفو 3-0 بكأس بيلى جين كينج

فاز منتخب مصر لسيدات التنس اليوم /الثلاثاء/ على نظيره منتخب كوسوفو بمجموع اللقاءات 3-0 في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بالمجموعة الأفروأوروبية الثانية المؤهلة لكأس بيلي جين كينج.

وتغلبت ساندرا سمير - في اللقاء الأول - بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-2 وميار شريف في اللقاء الثاني، بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-4 والثنائي ميار شريف وياسمين عزت فى اللقاء الثالث بمجموعتين دون رد بواقع 6-0 و6-1.

وفازت مصر - أمس - على مالطا فى الجولة الأولى بمجموع اللقاءات 3-0.

تقام مباريات هذه المجموعة بدولة ليتوانيا خلال الفترة من 8 وحتى 13 أبريل الجارى.

وأوقعت القرعة منتخب مصر على رأس المجموعة الثالثة والتى تضم ايضا منتخب جورجيا.

ويمثل منتخب مصر من اللاعبات: ميار شريف وساندرا سمير ولميس الحسين وياسمين عزت وميرنا رفعت ومن المدربين الكابتن علا ابو ذكري والكابتن كريم زاهر.