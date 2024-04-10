محافظ القليوبية يوزع الورود والهدايا على زوار القناطر في أول أيام العيد

قام اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بتوزيع الورود على زائري حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية فى أول أيام عيد الفطر المبارك ، وهنأ المحافظ المواطنين والشباب والأطفال من زوار الحدائق بمناسبة الاحتفال بالعيد.



وأكد أنه تم فتح الحدائق، والمتنزهات، والأماكن السياحية، أمام المواطنين احتفالا بعيد الفطر المبارك، مشيرا ألى أنه تم إعلان الطوارئ وإلغاء إجازات العاملين بالمحليات، بالإضافة إلى تجهيز غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وربطها بالغرف الفرعية المشكلة داخل مجالس المدن والأحياء.



وأضاف المحافظ أنه تم توفير عدد من سيارات الإسعاف بمنطقة الحدائق للتعامل مع أية حالات طارئة خلال الاحتفالات ، لافتا إلى أن مدينة القناطر الخيرية لها طابع خاص فى احتفالات الأعياد، حيث تعتبر أهم عناوين البهجة والجمال لما تحتويه من مظاهر الطبيعة الخلابة.



وأشار الهجان إلى أنه تم إعداد غرف عمليات طوال اليوم لتلقى الشكاوى والعمل على حلها، بالإضافة إلى إقامة مركز طبى داخل منطقة الحدائق، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمرور لتسهيل عمليات الدخول والخروج من المدينة.