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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«حياة كريمة» توزع الهدايا والحلوى في عيد الفطر بمطروح

حياه كريمة تشارك
حياه كريمة تشارك الاهالى العيد

شارك متطوعو حياة كريمة بمطروح فرحة الأهالي من الكبار والمرأة والأطفال بمناسبة عيد الفطر المبارك، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء بتوزيع الهدايا والبالونات على الأسر من الكبار والفتيات والأطفال، وذلك عقب صلاة عيد الفطر المبارك.

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وقال العقيد أحمد نجم مدير قطاع المناطق الحدودية بمؤسسة حياة كريمة بأن المتطوعين شاركوا الأهالي بإدخال البهجة على قلوب المصريين في الشارع بتوزيع الشيكولاتة، والحلوى، والبالونات، على الأطفال، وسط "تكبيرات العيد"، بالساحات والمساجد لعيد الفطر المبارك، في إطار مشاركة المؤسسة فرحة الأهالي في المناسبات الوطنية الرسمية والأعياد.

 


ومن جانبه أكد الدكتور عبد الجليل خيرت منسق عام حياة كريمة بمطروح علي انتشار متطوعي مؤسسة حياة كريمة أمام المسجد الكبير بمدينة مرسى مطروح في الساحات بمراكز بالمحافظة بالتزامن مع صلاة عيد الفطر لتوزيع الهدايا والحلوى والبالونات عليها شعار "حياة كريمة" لرسم البهجة وإدخال السرور علي وجوه المواطنين وسط تفاعل الأهالي مع المتطوعين بالتقاط الصور التذكارية الجماعية.
وقد سادت حالة من الفرحة على وجوه المواطنين في الساحات خاصة الأطفال بمشاركتهم مع متطوعي مؤسسة حياة كريمة، وتفاعلهم مع توزيع الحلوى على الأهالي عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك، وسط تواجد الخدمات الأمنية لتأمين صلاة العيد بانتشار قوات الشرطة بمحيط المساجد والساحات بمطروح.
وأشار منسق حياة كريمة أن المؤسسة تستهدف توسيع دائرة منظومة الحماية الاجتماعية بمراكز المحافظة، للتخفيف عن كاهل المواطنين بتوفير المساعدات العينية من السلع الغذائية، حيث تم توزيع 8 آلاف كرتونة رمضان في الشهر الكريم وتوفير مصادر دخل بإقامة مشروعات صغيرة للأسر الأولي بالرعاية، بالإضافة إلى خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية بقاعدة بيانات يتم تحديثها أول باول للبحث عن الأسر التي تستحق والأكثر احتياجا، وذلك في إطار توجهات القيادة السياسية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

حياه كريمة تشارك الاهالى العيد 
حياه كريمة تشارك الاهالى العيد 
حياه كريمة تشارك الاهالى العيد 
حياه كريمة تشارك الاهالى العيد 
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