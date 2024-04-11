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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المواطنون يواصلون الاحتفال بثاني أيام عيد الفطر المبارك بالمحافظات

صدى البلد

واصل المواطنون بكافة المحافظات اليوم /الخميس/ الاحتفال بثاني أيام عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار العديد من الاستعدادات بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية .

في البحر الأحمر، شهدت المنتزهات والشواطئ العامة والأندية الشاطئية بمدن المحافظة إقبالًا كبيرًا من المواطنين في ثاني أيام العيد، حيث شهدت مدينة الغردقة مع بداية اليوم خروج الأسر والعائلات للنادي الاجتماعي، كما تم استقبال الأعضاء والرحلات الخارجية ورفع حالة الطوارئ بالنادي بزيادة أعداد المنقذين وتجديد الحدائق وألعاب الأطفال.

كما شهد شاطئ "4" في الغردقة إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث كانت الوحدة المحلية للمدينة قد أنهت جميع تجهيزات الشاطئ ومنطقة ممشى الكورنيش الجديد لاستقبال المواطنين. 

وشهدت منطقة الممشى السياحي جنوب الغردقة إقبالًا كبيرًا من الأسر والعائلات ومرتادي وزائري المدينة من المحافظات الأخرى، كما شهدت الفنادق والمنتجعات السياحية إقبالًا كبيرًا من الأفواج السياحية بجانب وفود المصريين من السياحة الداخلية خلال أيام العيد.

وفي مدن سفاجا والقصير ومرسى علم شهدت الشواطئ العامة إقبالًا كبيرًا من المواطنين لقضاء ثاني أيام العيد، ووجه رئيس مدينة الغردقة ياسر حماية على توفير وسائل الراحة للمواطنين وتوفير تمركزات لسيارات الإسعاف بمحيط الشاطئ ومنطقة الممشى. 

وفي الوادي الجديد، شهدت الحدائق العامة ومراكز الشباب إقبالًا ملحوظًا من المواطنين للاستمتاع بجمال الطبيعة لليوم الثاني من عيد الفطر المبارك، حيث تم فتح مختلف الحدائق العامة والمتنزهات ومراكز الشباب بالمجان أمام المواطنين طوال أيام العيد.

وكان المحافظ محمد الزملوط وجه بتوفير كافة الخدمات بالحدائق ومراكز الشباب، وتفعيل غرف العمليات بالمراكز والقرى للعمل على مدار الساعة طوال أيام عيد الفطر المبارك، فيما شهدت الشوارع الرئيسية والميادين في الوادي الجديد تواجد مكثف من أطقم المرور لتيسير حركة المرور وتحقيق السيولة المرورية للتيسير على المواطنين.

وفي الغربية، قال المحافظ الدكتور طارق رحمي إنه تم فتح جميع الحدائق والمتنزهات بالمجان ومراكز الشباب اليوم الثاني للاحتفال بعيد الفطر، حيث شهدت الحدائق والمنتزهات العامة توافد الآلاف المواطنين من الأسر والعائلات للاستمتاع بإجازة العيد والطقس المعتدل.

وأضاف أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكوى من المواطنين، لافتًا إلى أنه تم رفع درجة الاستنفار من جانب قيادات مديرية الأمن لتأمين الاحتفالات، بالإضافة إلى قيام مرافق الإسعاف إلى انتشار سيارات الإسعاف بالميادين وأماكن تجمع المواطنين .

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