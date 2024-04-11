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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع جهود حملات النظافة ورفع الإشغالات بالمراكز والمدن

صدى البلد

وجه محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، بتكثيف الحملات لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ومتابعة عمل مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الأساسية، والمرور على المرافق وتحسين الخدمات.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ اليوم، الخميس، حملات النظافة ورفع الإشغالات وتقليم وتجميل الأشجار، وتطهير شبكات صفايات الأمطار، وخطوط الصرف الصحي، ومتابعة حركة نقل الركاب بالمواقف وسيارات الأجرة بمراكز ومدن المحافظة.


كما وجه المحافظ بتكثيف الحملات اليومية لمراقبة المخابز ومنافذ السلع والرقابة على المحال والمنشآت التجارية ومحال الجزارة والدواجن بمشاركة الجهات والأجهزة المعنية، ومتابعة توافر السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، مع تكثيف الحملات اليومية للنظافة وتحسين البيئة، والإنارة العامة، ومتابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.

على صعيد آخر، تفقد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الشوارع المحافظة في ثاني أيام عيد الفطر المبارك؛ للاطمئنان على الانضباط في الشارع، ورفع الإشغالات وأعمال النظافة.

ووجه رؤساء الأحياء والمدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة على مدار اليوم خلال فترة العيد، مشددًا على استمرار تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء؛ لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع عروس الدلتا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وقال إن الحملات تهدف للقضاء على جميع المظاهر السلبية بالمحافظة لإعادة الوجه الحضاري إليها، موجهًا رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط.

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