عالم أزهري يكشف حكم الاحتفال بعيد الفطر

قال الدكتور أيمن أبو عمر، من علماء وزارة الأوقاف، إن الحكم من الأعياد هى شكر الله سبحانه وتعالى، لافتا إلى أن عيد الفطر جاء بعد عبادة جليلة وهى الصيام، وكذلك عيد الأضحى جاء بعد عبادة الحج.

وأوضح العالم بوزارة الأوقاف خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "لو ربطنا بين العبادات سنجد إنها جاءت لضبط السلوك الإنساني، الصوم والحج، جاء لوقف الفسوق والرفث، ويبقى العيد لتظهر على أثر هذه العبادات".

وأضاف: "الاعياد للفرح، المسلم لما يفطر يفرح ولما يلقى يفرح بالصيام والقران لانهما يشفعان للعبد يوم القيامة، ويقولا لله عز وجل لقد منعته من الاكل والشرب فشفعه في، يبقى الانسان يفرح ويشكر الله على هذه العبادة الجليلة".



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