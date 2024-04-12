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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

ملابس وأحذية وكحك.. مواطنون: مبادرة كلنا واحد وفرت مستلزمات العيد بأسعار مخفضة

صدى البلد

أشاد المواطنون بقرار وزارة الداخلية، بمد فعاليات المرحلة الخامسة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد)، لمدة شهر اعتبارًا من نهاية شهر رمضان المبارك، والتي أطلقت في 15 فبراير الماضي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية.


وقال عدد من المواطنين - في تصريحات لمندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط، خلال جولة ميدانية بعدد من المنافذ والمحال التجارية المشاركة في المبادرة - إن المبادرة كما ساهمت في توفير مستلزمات شهر رمضان مبارك لهم بأسعار مناسبة، ومكنتهم من تلبية احتياجاتهم، فقد أدخلت أيضا الفرحة والسرور على أطفالهم في عيد الفطر المبارك.


وأضافوا أن قرار مد فعاليات المرحلة الخامسة والعشرين من المبادرة، مكنهم من شراء مستلزمات العيد لأطفالهم بأسعار مخفضة، مقارنة بمثيلاتها في الأسواق التقليدية، سواء الملابس أو الأحذية، ومكنهم من إدخال فرحة العيد في قلوب أطفالهم.


وأشاد المواطنون بتنوع السلع المعروضة في المنافذ والمحال التجارية المشاركة في المبادرة، سواء مستلزمات عيد الفطر المبارك من ملابس وأحذية وكحك العيد، أو السلع الغذائية كاللحوم والأسماك والدواجن والخضروات، والسلع الاستراتيجية، والتي تعرض جميعها بجودة مميزة وأسعار مخفضة، وكذلك السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية.


وكانت وزارة الداخلية قد أطلقت فعاليات المرحلة الخامسة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد) في 15 فبراير الماضي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم مدها لمدة شهر اعتبارًا من نهاية شهر رمضان المبارك، لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية.


وتستهدف المرحلة الخامسة والعشرين من المبادرة، توفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية، من السلع الغذائية، وغير الغذائية، بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 %؛ وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).


وقامت وزارة الداخلية لأول مرة بمضاعفة أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة في المبادرة، لتصل إلى 1975 منفذا، و6 معارض رئيسية، و44 معرضا فرعيا، و67 شادرا بمختلف محافظات الجمهورية؛ وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية.


كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية.


ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة، الهادفة إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.
 

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