عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منتج مسلسل كامل العدد: الأموال أنفقت في مكانها والنتيجة مرضية.. فيديو

المنتج وسام سيف الإسلام
المنتج وسام سيف الإسلام

استضاف برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة "dmc"، أبطال ونجوم مسلسل "كامل العدد" وذلك ضمن حلقات خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

txt

تميم عبده: نجاح كامل العدد سببه المحبة بين أبطال المسلسل |شاهد

txt

المخرج خالد الحلفاوي يكشف كيف أختار الأطفال بمسلسل كامل العدد.. فيديو

وتحدث المنتج وسام سيف الإسلام، المنتج المنفذ لمسلسل كامل العدد، عن إنتاج المسلسل، قائلا: " عندنا شخصيات مهمة تعبت معانا في الشركة المنتجة للمسلسل، الناس دي تعبت أوي بجد".

 

وأضاف: "الأموال التي تم إنفاقها في المسلسل بكل أقسامه وضعت في مكانها، معقبا: "النتيجة الكل يشعر بها الآن بعد نجاح المسلسل".

وفي ذات السياق، كشف المخرج خالد الحلفاوي، كيفية اختياره للأطفال المشاركين في مسلسل "كامل العدد".

وقال المخرج خالد الحلفاوي،: "تم إجراء تجارب أداء أولي، ثم تم الاستقرار على عدد معين من الأطفال وتم انتقاء الأكثر ملاءمة منهم، وجبتهم كلهم في مكتب الكاستنيج وقضينا اليوم، بدأنا نقرأ المشاهد وأنا مش موزع أدوار ورجعت شفت الفيديوهات و استفتيت قلبي".

كامل العدد اسعاد يونس صاحبة السعادة وسام سيف الإسلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعتين.. اعرف مواعيد منطقتك

حكاية مشروع ضخم| مصر تحفر قناة جديدة في الصحراء الغربية.. ماذا يحدث؟

عيد الأضحى 2024 فلكيا.. موعده وفضل العشر الأول من ذي الحجة

الزمالك أعلنها نهائيًا .. منشور مثير من خالد الغندور

3 صفقات جديدة تخطف الأنظار في الزمالك.. ومكافآت خاصة للفوز على الأهلي

حكم الدعاء بـ«يا ساتر» و«يا ستار».. وهل يجوز نداء الله تعالى بهما؟

كل سنة وأنت طيب يا صاحبي.. نجم الزمالك يحتفل بعيد ميلاد كهربا

تبقى الأسود.. تعليق مثير من إمام عاشور بعد ظهوره في تدريبات الأهلي

ترشيحاتنا

نبأ سار لـ الأهلي قبل مباراة الزمالك في القمة

إقبال كبير على الحدائق والمتنزهات خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك

قلق في الأسواق العالمية.. أسباب ارتفاع أسعار الذهب عالميًا لمستوى 2400 دولار

النار ولعت في العريس والعروسة .. تفاصيل مأساوية من حريق حفل زفاف في المنيا

الخارجية الأمريكية: التنسيق مع مصر بشأن كيفية المضي نحو إقامة دولة فلسطينية

عقوبة صارمة.. الداخلية تحذر من التلاعب فى لوحات السيارات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عروسة فى العيد.. تعرفي على إتيكيت استقبال الضيوف بـ المنزل

مش هتحتاج بودرة في رجليك .. وصفات طبيعية لعلاج رائحة القدم الكريهة

في عيد ميلادها.. صور تكشف عن أناقة إسعاد يونس

طريقة عمل كرات العسل.. جديدة وغير تقليدية

فيديو

كلنا بننسى.. تعليق من الشيخ محمد السلكاوى بعد أخطائه في قرآن الفجر

على مسافة قريبة من الأرض .. اكتشاف علماء الفلك كويكب بحجم سيارة

تحذير عاجل بسبب رسالة واتساب .. سرقة ونصب

مسكن| قطع أراضي تابعة للإسكان.. الشروط والتفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ