منتج مسلسل كامل العدد: الأموال أنفقت في مكانها والنتيجة مرضية.. فيديو

استضاف برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة "dmc"، أبطال ونجوم مسلسل "كامل العدد" وذلك ضمن حلقات خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتحدث المنتج وسام سيف الإسلام، المنتج المنفذ لمسلسل كامل العدد، عن إنتاج المسلسل، قائلا: " عندنا شخصيات مهمة تعبت معانا في الشركة المنتجة للمسلسل، الناس دي تعبت أوي بجد".

وأضاف: "الأموال التي تم إنفاقها في المسلسل بكل أقسامه وضعت في مكانها، معقبا: "النتيجة الكل يشعر بها الآن بعد نجاح المسلسل".

وفي ذات السياق، كشف المخرج خالد الحلفاوي، كيفية اختياره للأطفال المشاركين في مسلسل "كامل العدد".

وقال المخرج خالد الحلفاوي،: "تم إجراء تجارب أداء أولي، ثم تم الاستقرار على عدد معين من الأطفال وتم انتقاء الأكثر ملاءمة منهم، وجبتهم كلهم في مكتب الكاستنيج وقضينا اليوم، بدأنا نقرأ المشاهد وأنا مش موزع أدوار ورجعت شفت الفيديوهات و استفتيت قلبي".