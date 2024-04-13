المخرج خالد الحلفاوي يكشف كيف أختار الأطفال بمسلسل كامل العدد.. فيديو

استضاف برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة "dmc"، أبطال ونجوم مسلسل "كامل العدد" وذلك ضمن حلقات خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وكشف المخرج خالد الحلفاوي، كيفية اختياره للأطفال المشاركين في مسلسل "كامل العدد".

وقال المخرج خالد الحلفاوي،: "تم إجراء تجارب أداء أولي، ثم تم الاستقرار على عدد معين من الأطفال وتم انتقاء الأكثر ملاءمة منهم، وجبتهم كلهم في مكتب الكاستنيج وقضينا اليوم، بدأنا نقرأ المشاهد وأنا مش موزع أدوار ورجعت شفت الفيديوهات و استفتيت قلبي".



وأشار إلى أن الأصعب في مرحلة تجارب الأداء هي مرحلة اختيار التوأم، بسبب صعوبة إيجاد توأم يستطيع التمثيل ودمه خفيف، موضحا: "الأطفال في الجزء الثاني من المسلسل لم يحتاجوا نفس المجهود الذي بذله معهم في الجزء الأول، خاصة أن نصفهم يمثل للمرة الأولى".