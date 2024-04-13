تميم عبده: نجاح كامل العدد سببه المحبة بين أبطال المسلسل |شاهد

قال الفنان تميم عبده ، إنه ممتن ان يجتمع ابطال مسلسل " كامل العدد " مرة أخرى في ستوديو صاحبة السعادة ، مشيرا الى انهم كانوا افتقدوا لحظات تجمعهم ببعض في التصوير .

وتابع الفنان تميم عبده ، خلال لقائه لبرنامج " صاحبة السعادة " مع " اسعاد يونس " على فضائية " دي ام سي " ، أنه حتى هذه اللحظة لم يشاهد أي مشهد من المسلسل خوفا من الشكر والامتنان الشديد للمسلسل ، لافتا الي ان نجاح المسلسل جاء من المحبة بين الممثلين الواضحة للجمهور .

واكمل : أداء زمايلي الممثلين إنسيابي وسهل والكتابة بالجزء الجديد اوصلت الاحساس بأن كل الممثلين فاهمين وليس مجرد حفظ .