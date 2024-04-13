مايان السيد تتألق في أحداث ظهور عبر إنستجرام

شاركت الفنانة مايان السيد متابعتها صورة جديدة لها عبر مراسل الموقع الرسمي التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري

وظهرت مايان السيد في الصور بإطلالة وانيقه نالت إعجاب متابعيها.

نشر الفنان أحمد السعدني عبر صفحته على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” ، صورة للفنانة مايان السيد ، وشكرها علي إهداه هدية الكريسماس .

وقال أحمد السعدني : هذه الفتاة المدهشة اشترت لي هدية رائعة من أجل الكريسماس، شكرا مايونا، أحبك كثيرا".

وكان أخر اعمال الفنان أحمد السعدني هو مسلسل "سيب وانا اسيب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية نبيلة التي تجسدها هنا الزاهد التي تدخل في صراعات مع زوجها أحمد السعدني الذي كانت تعتقد أنه طلقها وتفاجأت بأنها مازالت على ذمته.