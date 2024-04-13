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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

 سامح يسري يتألق في حفل عيد الفطر على مسرح السامر

صدى البلد

نظمت الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة للشئون الفنية، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني، احتفالية عيد الفطر المبارك التي أقيمت مساء أمس بمسرح السامر بالعجوزة.


تعد الإحتفالية ضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد الفطر التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.


حضر الحفل مجموعة كبيرة من قيادات وزارة الثقافة كما تفاعل الجمهور الغفير الذي من جنبات مسرح السامر عن آخره.

بدأت الإحتفالية بالسلام الوطني، ثم الجزء الأول مع فقرة ستاند أب كوميدي للفنان شهاب العشري أعقبها عرض فني لفرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب قدمت خلاله باقة متميرة من الأغاني منها "سهر الليالي، يونس، لو على قلبي، أكتر، حالة خاصة، شكرا، واحدة واحدة، وحشتني عيونك، كتير بنعشق، لينا رقصة، مغرم، ميدلي عمرو دياب".

وبباقة من أروع الأغاني تغنى النجم الفنان سامح يسري خلال الجزء الثاني من الإحتفالية بعدة أغاني تفاعل معها الحضور منها "حبيبي، أقول إن شاء الله، أعز من عيني، مال القمر ماله، بين شطين وميه، على شط بحر الهوى، امتى الزمان يسمح يا جميل، أمانة عليك يا ليل طول، الدنيا مبتديش، الحكاية، بنت السلطان، طاير طاير، أمانة يا دنيا أمانة، البطل، حبيبك أنا".

 واختتم الفقرة بأغنية "هم دول الشعب المصري" والفرقة بقيادة المايسترو مدحت حميدة.

ووجه عمرو البسيوني رئيس الهيئة تهنئته للحضور بعيد الفطر المبارك معربا عن سعادته بالإقبال الغفير على فعاليات الهيئة التي تقدمها إحتفالا بالعيد ومن قبله إحتفالات ليالي رمضان بجميع المحافظات.

 وأشار رئيس الهيئة إلى أن قصور الثقافة تسعى دائما لمشاركة الشعب المصري فرحته في جميع المناسبات المختلفة عبر برامج وفعاليات معدة بعناية وتلقى دعما كبيرا من الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة. 

واختتم كلمته بتوجيه الشكر للوزيرة للدعم المتواصل لأنشطة الهيئة وللإدارة المركزية للشئون الفنية وإدارة مسرح السامر وإدارات الهيئة المعاونة على المجهود الكبير والمقدر الذي بذل مؤخرا في كثير من الفعاليات.

من جهته رحب الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالحضور مقدما التهنئة بعيد الفطر وموضحا أن الإدارة لا تدخر جهدا لتقديم الفعاليات الفنية المتنوعة وفق منظومة عمل الهيئة العامة لقصور الثقافة للاحتفال بكل المناسبات وإقامة الحفلات بالمجان للجمهور المصري وقدم الشكر لرئيس الهيئة لحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم  للإدارة بأنشطتها المتعددة والشكر للفنانين المشاركين والإدارات المنظمة.

كما قدم الفنان سامح يسري الشكر لوزيرة الثقافة ورئيس الهيئة ورئيس الإدارة المركزية لحرصهم على تنظيم وإخراج الحفلات بهذا الشكل الرائع.

وشهدت الإحتفالية فقرة تنورة مع الفنان محمد صلاح بجانب عرض عرائس كرنفالية للفنان عمرو حمزة.

حضر الإحتفالية عماد فتحي رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي والمخرج عبد الغني زكي ونفذ بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة العامة للموسيقى الديكور للمهندس محمد جابر مدير مسرح السامر مصمم الاستعراضات د. عماد سعيد، مخرج منفذ مصرية بكر.

وأعدت هيئة قصور الثقافة برنامجا فنيا حافلا ومتنوعا بالقاهرة والمحافظات احتفالا بعيد الفطر قدم من خلاله أفلام موسم العيد بسينما الشعب في 16 محافظة بأسعار مخفضة حيث تلقى مواقع قصور الثقافة المقدم بها الأفلام إقبالا كثيفا من الجمهور.

كما قدم 7 عروض مسرحية مجانية بمحافظات الشرقية وكفر الشيخ والوادي الجديد وسوهاج إضافة إلى برنامج "فرحة العيد" بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات وعدد من اللقاءات التثقيفية والحفلات الفنية المتنوعة في مختلف المحافظات.

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