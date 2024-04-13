كريم عبد العزيز: شخصية حسن الصباح مجازفة العمر ومن أصعب أدواري

أعرب الفنان كريم عبد العزيز عن سعادته بنجاح شخصية "حسن الصباح" في مسلسل الحشاشين، لأنه يعتبر تقديم تلك الشخصية مجازفة العمر.

وقال كريم عبد العزيز لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "الف حمد وشكر لله لاني بعتبر العمل ده مجازفة عمري وهو أصعب الأدوار التي مرت علي وسوف تمر" .



وأضاف كريم عبد العزيز، أنه جرى تصويره في لوكيشن قاعة الحكم من "قلعة الموت" التي تحصن بها الصباح مؤسس طائفة الحشاشين، معقبًا : " الفنان ممكن يبقى عرضة أنه يقدم أدوار شر تاني لكن بمنظر وهيئة شخصية الصباح صعب لأنها من الأدوار اللي بتيجي مرة واحدة في العمر".



وشبه بطولته في المسلسل بمجازفة بأداء هذا الدور بمن يحمل كفنه على يديه، قائلاً : "عشان كده بعتبر الدور ده مجازفة العمر وكأن حد شايل كفنه على إيده دخل على الكاميراً ".