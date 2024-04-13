حدوتة عالمية .. كريم عبد العزيز: محظوظ لنصيبي في شخصية حسن الصباح

علق الفنان كريم عبد العزيز على ردود أفعال الجمهور على مدار حلقات مسلسل الحشاشين، قائلا : ردود الأفعال تطورت مع تطور الاحداث مع الشخصية في السياق الدرامي لانه مع مرور الاحداث الشخصية تكتسب شراسة وشر والهوية ذاتية وأنانية.



وقال كريم عبد العزيز لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: :" حسن الصباح في أول الحلقات غير آخر عشر حلقات شخصية كان معمول ليها خط بياني لانها رحلة منذ أن كان طفلاً حتى اصبح شاباً يافعاً ثم داعية شخصية صعبة ومركبة".

وأوضح كريم عبد العزيز، أن شخصية حسن الصباح المركبة كانت إستنزافاً وأنه في باديء الأمر عندما وصلت إليه أوراق العمل كان مرعوباً لكنه في ذات الوقت ذكر أنه محظوظ لأن شخصية حسن الصباح كانت من نصيبه.

وأكمل كريم عبد العزيز : " فرقة الحشاشين شهدت كم هائل من الصناع والمنتجين والفنانين لتحقيقها عبر السينما فهي حدوته عالمية غير مقتصرة علينا في مصر عرضت في سوريا في مسلسل وتركيا أيضاً والقنوات الاجنبية كاملة تحدثت عنها".

وختم كريم عبد العزيز : "شخصية حسن الصباح حدوته عالمية والتعامل مع قصة دولية يكون مختلف تماماً ".