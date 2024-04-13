كريم عبد العزيز: الحشاشين كان من المفترض عرضه في رمضان 2023

هذه أهم المراجع التي بنيت عليها شخصية "حسن الصباح"

قال الفنان كريم عبد العزيز، إن مسلسل الحشاشين كان من المفترض عرضه في الموسم الرمضاني 2023، وأنه استغرق عامين أن تلك المدة كانت هامة لطبيعة العمل الضخم.



تابع كريم عبد العزيز خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، قائلاً : "مثل هذه الاعمال بطبيعتها الضخمة وحجم الاستعداد الضخم المطلوب لها من معارك وجرافيكس وغيرها من مونتاج تحتاج إلى وقت طويل مقارنة بالاعمال الاخرى وبالتالي ملحقناش علشان يخرج بهذه الصورة للجمهور".

أوضح كريم عبد العزيز، أن المخرج بيتر ميمي إهتم بكافة التفاصيل بداية من الموسيقى لمختلف الديكروات والجرافيكس مما تتطلب وقتاً جعله لم يحلق السباق الرمضاني 2023، قائلاً : الأعمال التاريخية صعبة وتحتاج لوقت كبير إنتاجياً وإخراجياً ".

أوضح أن مسلسل "الحشاشين" هو أول أعماله التاريخية، ورداً على سؤال الحديدي حول المراجع التي استقى منها شخصية حسن الصباح وهيئة ملابسه قال : "مافيش مراجع كافية عن الحشاشين لكني لم اترك اي شيء عن الحشاشين إلا وقرأته وشاهدته سواء أعمال تسجيلية او غيرها أو أراء نقاد سواء في الداخل أو الخارج إلا وقرأها وشفت كل الأفلام التسجيلية ".

ذكر أن حسن الصباح ليس له صور إلا واحدة قديمة تم رسمها بالفحم، قائلاً: "شفت الصورة وبناء على تلك المراجع والأفلام التسجيلية وآراء النقاد بالإضافة نقاشاتي مع المخرج بيتر ميمي والكاتب عبد الرحيم كمال والصورة الذهنية التخيلية كونت شخصية حسن الصباح التي قمت بتأديتها تخيلته كدا".



وأكمل كريم عبد العزيز : المؤرخين اختلفوا في صفات كثيرة لحسن الصباح إلا أن جميعها أجمع واقر بهدوء شخصية الصباح رغم اني رجل عصبي وسخن : "كنت طول العمل بسأل المخرج هل أنا ممل ولا شغال على ميه واحدة ؟ وكان بيقلي إطلاقاً، وبالتالي كان عندي مساحة متر واحد مفروض أطلع فيها الغضب والزعل وكافة جوانب الشخصية سواء حب وغيره ومن خصاله أن غضبه هاديء وحتى كلمة القتل كان بيقولها بهدوء".

وختم كريم عبد العزيز كلامه : " أي صفات طبيعية في تقديم شخص له أتباع هو الهدوء والراحة علشان الناس ما تنفرش منه وعلشان يقدر يلعب بأفكاره ويسيطر على العقول مافيش إختراق عقل وسيطرة دون هدوء ماينفعش العصبية ".