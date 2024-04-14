نضال الشافعي: الحشاشين فخر للدراما المصرية والعربية

أبدى الفنان نضال الشافعي، سعادته لمشاركته في مسلسل الحشاشين، قائلاً إنه يتشرف بالمشاركة في هذا العمل الكبير، وهو فخر لمصر والدراما العربية والمصرية، خاصة بعد إتجاه العمل للدبلجة بلغات مختلفة، لشرح وجهة النظر المصرية في الارهاب وأن الإرهاب ليس وليد سنوات قليلة وإنما وليد مخربين وأهل شر منذ سنوات طويلة.



ووجه نضال الشافعي، الشكر خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON للمخرج بيتر ميمي والكاتب عبد الرحيم كمال وشركة سينرجي، معتبرا العمل من الانجازات العظيمة للدراما المصرية.



وأضاف نضال الشافعي: من إنجازاتي الفنية هي مشاركتي في شخصية أبو حامد الغزالي مهما كانت مساحة الدور، وبيتر ميمي كان عايز كلام حامد الغزالي يوصل للشباب.



وعن جدل استخدام اللهجة العامية قال: "في بداية الأمر مكنتش عارف الدنيا هتمشي إزاي لكن بعد قراءة كتابة الكاتب عبد الرحيم كمال استطاع تطويع اللغة العامية، وخاصة أن مصر لغتها ولهجتها فريضة موجودة في الوطن العربية كلها والعمل يقدم وجهة النظر المصرية واللغة العامية لم تكن ضعيفة جداً بل كانت لغة عربية بيضاء سهلة وسلسة.