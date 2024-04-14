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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بطلب إسرائيل.. مجلس الأمن يجتمع اليوم لبحث الهجمات الإيرانية

صدى البلد

أفادت وكالة "رويترز" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن مجلس الأمن الدولي يعتزم اليوم عقد اجتماعًا لبحث الهجوم الإيراني الموسع على إسرائيل، بطلب من تل أبيب.

ودعت البعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، إلى عقد جلسة طارئة، في ضوء الهجوم الذي تشنه إيران ضد إسرائيل، رداً على قصف قنصليتها في دمشق.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، صباح الأحد، إن إيران أطلقت حتى الآن "أكثر من 200 طائرة مسيرة وصاروخ" على إسرائيل منذ مساء السبت.

وأضاف أن الطائرات الحربية الإسرائيلية اعترضت أكثر من 10 صواريخ كروز، وعشرات الطائرات المسيرة خارج حدود إسرائيل.

وأشار هاجاري إلى أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ "أرض-أرض" باتجاه إسرائيل، معظمها اعترضتها، مضيفاً: "المواجهة لم تنته، والقوات الإسرائيلية ما زالت تتصدى للتهديدات".

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