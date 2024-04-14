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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. مجلس الوزراء: المجال الجوي يعمل بشكل طبيعي.. الجيش الإيراني يتوعد برد أقوى حال مواصلة إسرائيل إجراءاتها العدوانية ضد طهران

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو اليوم، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

مجلس الوزراء: المجال الجوي المصري يعمل بشكل طبيعي دون توقف
صرح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بأنه لا صحة لإصدار قرار بإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ.

 

10 درجات فرق.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تسود أجواء حارة خلال فترة النهار على معظم أنحاء الجمهورية ومنها القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، بينما تسود أجواء دافئة ومائلة للدفء على المناطق الساحلية.

 

وزير الخارجية الإيراني: طهران لن تتردد في الدفاع عن مصالحها المشروعة ضد أي عدوان
أكد وزير الخارجية الإيراني، أن  طهران لن تتردد في الدفاع عن مصالحها المشروعة ضد أي عدوان جديد إذا لزم الأمر، وذلك وفقا لنبا عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

 

التضامن: التعامل مع 4 آلاف حالة من أطفال وكبار بلا مأوى فى 2024
أكد محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن، أن الفريق يعمل وفقا للأطفال وكبار السن الذين يعانون من عدم وجود مأوى أمن لهم، ممشيرا إلى أنه تم تقديم المساعدات للحالات الموجودة في الشارع، وتم نقلهم لدار الرعاية أو المستشفيات، أو مساعدات من الطعام والشراب.

 

مع تقلبات الطقس.. نصائح هامة للوقاية من البرد والأمراض التنفسية
 أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أن التقلبات الجوية ساهمت بشكل كبير في الإصابة بنزلات البرد والأمراض الفيروسية، مشيرا إلى أن أكثر من يعاني من تلك التقلبات مرضي حساسية الصدر والجيوب الأنفية.

 

2000 جنيه.. الزراعة تزف بشرى للفلاحين.. فيديو
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي وتعليمات مجلس الوزراء تم رفع السعر الاسترشادي لتوريد القمح لـ 2000 جنيه بعد أن كان 1600 جنيه، يعد أمرًا إيجابيًا ومحفزًا للفلاح ليقوم بتوريد القمح.

 

بابا الفاتيكان: يجب وقف أي أعمال تغذي دوامة العنف في الشرق الأوسط
أكد بابا الفاتيكان، أنه يجب وقف أي أعمال يمكن أن تغذي دوامة العنـف في الشرق الأوسط، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

 

الجيش الإيراني يتوعد برد أقوى حال مواصلة إسرائيل إجراءاتها العدوانية ضد طهران
أكد الجيش الإيراني، انه يتخذ ردا أقوى وأصعب حال مواصلة إسرائيل إجراءاتها العدوانية ضد إيران، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

 

بعد الكحك وعزومات رمضان.. 4 طرق للتخلص من الوزن الزائد.. تعرف عليها
قدمت الدكتورة جيهان فؤاد، أستاذ التغذية العلاجية وعميدة المعهد القومي للتغذية سابقًا عددًا من النصائح المهمة للتخلص من الوزن الزائد بعد فترة رمضان والعيد.
 

الخارجية الإيرانية تستدعي سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا
أكدت وكالة رويترز، أن الخارجية الإيرانية تستدعي سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وذلك وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

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