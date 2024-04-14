وزير الخارجية الإيراني: طهران لن تتردد في الدفاع عن مصالحها المشروعة ضد أي عدوان

أكد وزير الخارجية الإيراني، أن طهران لن تتردد في الدفاع عن مصالحها المشروعة ضد أي عدوان جديد إذا لزم الأمر، وذلك وفقا لنبا عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأضاف وزير الخارجية الأيراني، أن طهران ليس لديها نية لإطالة أمد عملياتها الدفاعية.