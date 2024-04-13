تل أبيب ترد على احتجاز الحرس الثوري لسفينة إسرائيلية بالمطالبة بتصنيفه إرهابيا

قال وزير الخارجية الإسرائيلي ، أدعو العالم الحر إلى إعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية وفرض عقوبات على إيران، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

من جانبه قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيل هجاري ان إسرائيل في حالة استعداد عال لمواجهة أي عدوان إيراني وجاهزة للرد.

واعتبر أن إيران أكبر راع للإرهاب في العالم والجيش متأهب لكل السيناريوهات وهي كذلك بتمويلها لمليشيات في العراق وسوريا واليمن حول الأمر لصراع عالمي و إيران ستتحمل العواقب باختيارها التصعيد.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سندافع مع حلفائنا عن مواطني إسرائيل.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية اليوم إن الحرس الثوري سيطر على سفينة "مرتبطة بـ إسرائيل"، وإنه يجري نقلها إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

كانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت في وقت سابق، إن "سلطات إقليمية" سيطرت على سفينة على بعد 50 ميلاً بحرياً شمال شرقي الفجيرة في الإمارات، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" .