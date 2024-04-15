صحف الإمارات اليوم.. دعوات إلى حل أزمة الشرق الأوسط عبر القنوات الدبلوماسية.. إسرائيل تعيد فتح المدارس.. وكوريا الشمالية تنهي استعداداتها لإطلاق قمر صناعي ثان للتجسس

الإمارات تحث على حل الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية

"فلاي دبي": الإغلاق المؤقت لعدد من المجالات الجوية في المنطقة أثر على بعض رحلاتنا

مصرع 33 شخصا جراء الفيضانات في أفغانستان

روسيا: صمت الغرب عن الأسباب الجذرية للتصعيد في الشرق الأوسط غير مقبول

كوريا الشمالية تنهي استعداداتها لإطلاق قمر صناعي ثان للتجسس

إسرائيل تعيد فتح المدارس

المستشار الألماني يواصل رحلته إلى الصين

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الاثنين، عددًا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

ومن صحيفة "الإمارات اليوم"، أعربت دولة الإمارات عن القلق البالغ تجاه التطورات التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية، ودعت إلى وقف التصعيد، وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن الإمارات تدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لتجنب التداعيات الخطرة، وانجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار.

ودعت الوزارة إلى حل الخلافات بالحوار، وعبر القنوات الدبلوماسية، وإلى التمسك بسيادة القانون، واحترام ميثاق الأمم المتحدة.

كما نقلت عن متحدث باسم "فلاي دبي" قوله إن بعض الرحلات تأثرت بالإغلاق المؤقت لعدد من المجالات الجوية في المنطقة.

وأضاف "نواصل مراقبة الوضع عن كثب وسنجري أي تعديلات على جدول رحلاتنا وفقاً لذلك".

وفي الشأن العالمي، قالت صحيفة "الإمارات اليوم"، إن 33 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم جراء أمطار غزيرة وفيضانات تعرضت لها عدة مناطق في أفغانستان.

وقال جنان سايق الناطق باسم إدارة الكوارث الطبيعية في أفغانستان، إنه بحسب المعلومات الأولية، تسببت الفيضانات منذ يوم الجمعة الماضية في خسائر بشرية ومالية فادحة، حيث قضى 33 شخصا وأصيب 27 آخرون.

فيما نقلت صحيفة "البيان"، أن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قال إن روسيا ترى أن صمت عدد من الدول الغربية في مجلس الأمن الدولي بشأن أسباب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط أمر غير مقبول.

ومن الصحيفة ذاتها، أفاد مصدر حكومي كوري جنوبي بأنه من المحتمل أن كوريا الشمالية قد أنهت استعداداتها لإطلاق قمرها الصناعي الثاني للاستطلاع.

ونقلت صحيفة "الخليج"، أن الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الاثنين، إعادة فتح المدارس في معظم أنحاء البلاد، بعدما أغلقت لأسباب أمنية السبت، في مواجهة تهديدات إيران.

أما "الاتحاد" فقالت إن المستشار الألماني أولاف شولتس يواصل رحلته إلى الصين اليوم الاثنين بزيارة مدينة شنغهاي، المركز المالي في البلاد.

وتعتبر شنغهاي المحطة الثانية في زيارة المستشار الألماني إلى الصين التي تستغرق ثلاثة أيام،

