عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

صحف الإمارات اليوم.. دعوات إلى حل أزمة الشرق الأوسط عبر القنوات الدبلوماسية.. إسرائيل تعيد فتح المدارس.. وكوريا الشمالية تنهي استعداداتها لإطلاق قمر صناعي ثان للتجسس

صحف الإمارات
صحف الإمارات

الإمارات تحث على حل الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية
"فلاي دبي": الإغلاق المؤقت لعدد من المجالات الجوية في المنطقة أثر على بعض رحلاتنا
مصرع 33 شخصا جراء الفيضانات في أفغانستان
روسيا: صمت الغرب عن الأسباب الجذرية للتصعيد في الشرق الأوسط غير مقبول
كوريا الشمالية تنهي استعداداتها لإطلاق قمر صناعي ثان للتجسس
إسرائيل تعيد فتح المدارس
المستشار الألماني يواصل رحلته إلى الصين

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الاثنين، عددًا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

ومن صحيفة "الإمارات اليوم"، أعربت دولة الإمارات عن القلق البالغ تجاه التطورات التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية، ودعت إلى وقف التصعيد، وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن الإمارات تدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لتجنب التداعيات الخطرة، وانجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار.

ودعت الوزارة إلى حل الخلافات بالحوار، وعبر القنوات الدبلوماسية، وإلى التمسك بسيادة القانون، واحترام ميثاق الأمم المتحدة.

كما نقلت عن متحدث باسم "فلاي دبي" قوله إن بعض الرحلات تأثرت بالإغلاق المؤقت لعدد من المجالات الجوية في المنطقة.

وأضاف "نواصل مراقبة الوضع عن كثب وسنجري أي تعديلات على جدول رحلاتنا وفقاً لذلك".

وفي الشأن العالمي، قالت صحيفة "الإمارات اليوم"، إن 33 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم جراء أمطار غزيرة وفيضانات تعرضت لها عدة مناطق في أفغانستان.

وقال جنان سايق الناطق باسم إدارة الكوارث الطبيعية في أفغانستان، إنه بحسب المعلومات الأولية، تسببت الفيضانات منذ يوم الجمعة الماضية في خسائر بشرية ومالية فادحة، حيث قضى 33 شخصا وأصيب 27 آخرون.

فيما نقلت صحيفة "البيان"، أن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قال إن روسيا ترى أن صمت عدد من الدول الغربية في مجلس الأمن الدولي بشأن أسباب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط أمر غير مقبول.

ومن الصحيفة ذاتها، أفاد مصدر حكومي كوري جنوبي بأنه من المحتمل أن كوريا الشمالية قد أنهت استعداداتها لإطلاق قمرها الصناعي الثاني للاستطلاع.

ونقلت صحيفة "الخليج"، أن الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الاثنين، إعادة فتح المدارس في معظم أنحاء البلاد، بعدما أغلقت لأسباب أمنية السبت، في مواجهة تهديدات إيران.

أما "الاتحاد" فقالت إن المستشار الألماني أولاف شولتس يواصل رحلته إلى الصين اليوم الاثنين بزيارة مدينة شنغهاي، المركز المالي في البلاد.

وتعتبر شنغهاي المحطة الثانية في زيارة المستشار الألماني إلى الصين التي تستغرق ثلاثة أيام،
 

كوريا الشمالية أفغانستان إطلاق قمر صناعي الامارات اليوم الامارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكهرباء مش هتقطع|بشرى سارة لسكان هذه المناطق مع عودة جدول تخفيف الأحمال

400 جنيه في يوم|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة كبيرة..وعيار21 مفاجأة

نزلت 50 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الاثنين

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

فستان قصير.. آيتن عامر تشعل السوشيال ميديا | شاهد

النقل تستعد لافتتاح أحدث وأكبر محطة قطارات في مصر خلال الأيام المقبلة

الدعاء المعجزة.. مجرب وفعال ردده وسترى العجب في حياتك

تنبيه عاجل بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الإلكترونية

ترشيحاتنا

فيديو|خبير: سد النهضة أصبح بلا فائدة وإثيوبيا اضطرت لتفريغ المياه

هذا العمل يجعلك بجوار النبي في الجنة.. علي جمعة ينصح به

مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي قبل لقاء الزمالك.. فيديو

السودان يكشف حقيقة التعاون العسكري بين الجيش وإيران

اليوم ..عودة المواعيد الشتوية لغلق المحال العامة

عدد ليس بالقليل.. مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن التعديل الوزاري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القمة الخامسة.. هل يكرر كولر إنجاز مانويل جوزيه بعد 17 عاما؟

ضيق وشفاف.. نادين نسيب نجيم بفستان يثير الجدل بالسوشيال ميديا

حفل عيد الفطر.. تامر عاشور يتألق على مسرح شاطىء شيدز بالسعودية

بأقل التكاليف.. طريقة عمل ورقة السجق

فيديو

بعد 9 سنوات .. فجر السعيد تنهي خلافا بين مي العيدان وهيا الشعيبي

انتهى قبل وصول المسيرات.. القصة الكاملة لهجوم إيران على إسرائيل

توصيل المعاش وتخفيضات عديدة.. مزايا مشروع قانون كبار السن بأمر السيسي

من يحسم القمة 127 .. الأهلي يتفوق على الزمالك بـ«الأرقام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ