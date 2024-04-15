قضية حبيبة الشماع.. النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على سائق أوبر.. فيديو

طالب ممثل النيابة العامة في قضية حبيبة الشماع أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار عاطف رزق، وعضوية محمد فرج السعدني، وخالد شكري، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

وأكدت النيابة العامة اي اثم هو أشد إثم من ارهاب تلك الروح البريئة، ان المتهم سائق في شركة أوبر المتهم يسعى إلى أكل عيشة بالسيارة ولكن يوم الواقعة لهث المتهم وراء شهواته.

وتابع ممثل النيابة العامة خلال قضية حبيبة الشماع، لقد ترك المجني عليها في دمائها ثم ذهب إلى بيته وأشعل سيجارة مخدر الحشيش فأي خسة تلك وأي عقلية شيطانية تلك، حملت رسالة مجتمعا بأسره قالوا فيها نريد أن نطمئن على الأهل والأبناء.

ظهر سائق أوبر المتهم بمحاولة اختطاف حبيبة الشماع فتاة الشروق أمام المحكمة، حيث أمرت المحكمة بإخراجه من قفص الاتهام للمثول أمامها، حيث ظهر المتهم مرتديا الأبيض وممسكا بالمصحف في يده وقامت المحكمة بسؤاله عن ارتكابه الواقعة فأنكر ذلك، حيث قامت النيابة العامة بتلاوة أمر إحالة المتهم في القضية.

تفاصيل أولى جلسات قضية حبيبة الشماع

ونشبت مواجهة شرسة بين أسرة فتاة الشروق حبيبة الشماع وأسرة سائق أوبر، خارج القاعة قبل دخول أسرة الفتاة وتم رفض دخول أسرة السائق المتهم إلى قاعة المحكمة لحضور جلسات المحاكمة.

وقالت أسرة حبيبة الشماع في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنهم يبذلون أقصى جهدهم للوقوف وراء حق حبيبة الشماع، وأنه لن يتم التصالح بينهم وبين المتهم وظهرت الأسرة داخل قاعة المحكمة بالأسود.

وقال المحامي عمرو عبدالمنعم محامي سائق أوبر المتهم في قضية فتاة الشروق حبيبة الشماع، أن الفتاة كانت داخل السيارة برفقته وقامت بفتح الباب والقفز من السيارة والنيابة العامة انتهت من مرحلة التحقيقات وتم إحالتها للمحاكمة.

وتابع محامي سائق أوبر المتهم بقضية حبيبة الشماع، أنه لديه ثقة في القضاء والقرار سيكون بالحقيقة، وستشهد الجلسة تقديم أوراق أو إدعاء المحامي بالحق المدني، وعن تعاطي المخدرات النيابة وشأنها في المستندات والفصل والحكم للمحكمة.

وأشار محامي سائق أوبر المتهم في واقعة حبيبة الشماع، أنه لم يتم التواصل بين أسرة المتهم وأسرة حبيبة الشماع تماما منذ الواقعة، وسأقوم بسرد الواقعة للمحكمة وننتظر فصل المحكمة، وبالنسبة لشركة أوبر هنقدم أوراق ومفاجآت جديدة.

وأكد محامي سائق أوبر المتهم بقضية حبيبة الشماع، الدعوى كلها كانت قيد التحقيقات والنيابة لم تترك ثمة جهة منوط بها التحقيق ومن الممكن أن تكون شركة أوبر خصم للمتهم داخل الجلسة، والنيابة موجهة اتهامات شروع في قتل وحيازة المخدر.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة في قضية حبيبة الشماع أنه بسؤال أول من شاهد المجني عليها -محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصًا: "أوبر كان عايز يخطفني"، وأن الممثل القانوني لـ"شركة أوبر" شهد أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق، وقد نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير.

وطالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا.

وكشفت التحقيقات عن تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر، وفق ما أسفر عنه تحليل عينتيْ الدم والبول المأخوذتيْن منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.

بداية الواقعة كانت بتحرير محضر في قسم شرطة الشروق، بمحاولة خطف فتاة تدعى "حبيبة الشماع" بعد ركوبها مع سائق أوبر، لكنها فوجئت بمحاولة خطفها ما دفعها لإلقاء نفسها من السيارة وهي تسير بسرعة كبيرة، ما تسبب في إصابتها بارتجاج وفقدان للوعي وتم نقلها إلى المستشفى، ثم وفاتها.