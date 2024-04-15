للمرة الأولى.. نزول سعر هذه السيارة 200 ألف جنيه| اعرف مواصفاتها؟

انخفضت رسميًا وللمرة الأولى في مصر أسعار السيارة كوبرا ليون وفورمينتور، حيث تراجعت أسعارها الرسمية بقيمة قدرها 200 ألف جنيه للنسخة CUPRA LEON، بينما شهدت النسخة CUPRA FORMENTOR تراجعًا بقيمة بلغت 150 ألف جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة "كوبرا ليون وفورمينتور" موديل 2024 في السوق المصري بعد تخفيضات أبريل، مع عرض ابرز المواصفات الفنية

كوبرا ليون

القدرات الفنية للسيارة كوبرا ليون وفورمينتور

تعتمد النسختين على محركات رباعية الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي "تيربو"، يمكنها ضخ قوة إجمالية قدرها 190 حصانا و320 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات 7 غيار "أوتوماتيك"، وتتسارع النسختين من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في مدة زمنية تتراوح بين 7.4 و7.5 ثانية.

فورمينتور

الأسعار الرسمية للسيارة سيات "كوبرا ليون وفورمينتور" موديل 2024 في مصر بعد تخفيضات أبريل

السيارة CUPRA LEON موديل 2024 بسعر مليون و750 ألف جنيه بدلاً من مليون و950 ألف جنيه.

السيارة CUPRA FORMENTOR موديل 2024 بسعر 2 مليون و400 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و550 ألف جنيه.