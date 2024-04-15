خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن إلغاء ضربة جزاء الزمالك أمام الأهلي

علق جهاد جريشة الخبير التحكيمي علي إلغاء تقنية الفار لضربة جزاء احتسبها الحجم لصالح نادي الزمالك في مباراة القمة أمام الأهلي.

وكتب جريشة من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" ق ٥٤ ركله جزاء غير صحيحة تم احتسابها للزمالك وتم إلغائها وتصحيح الخطأ من حكم الVAR ..رامي ربيعة نجح في الوصول للكرة قبل الاعاقة.".

وانتهت أحداث الشوط الأول من لقاء القمة بين الزمالك والأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز، وتشير النتيجة إلى التقدم القلعة البيضاء بهدف نظيف.

وأحرز الجزيري هدف الزمالك في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة سحرية من ناصر ماهر خلف خطوط دفاع الأهلي.