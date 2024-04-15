أسيست ناصر ماهر| الجزيري يفتتح التسجيل للزمالك في مرمى الأهلي

نجح سيف الدين الجزيري في تسجيل الهدف الأول لنادي الزمالك في مرمي الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

وأحرز الجزيري هدف الزمالك في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة سحرية من ناصر ماهر خلف خطوط دفاع الأهلي.

وشهد الشوط الأول أداء متوسطا من الفريقين دون أي خطورة على مرمي الفريقين سوى كرة وحيدة للزمالك في الدقيقة الخامسة من انطلاق المباراة عن طريق زيزو والتي انقذها رامي ربيعة من أمامه وتسببت في إصابة زيزو.

وتعرض زيزو للإصابة بعد تدخل رامي ربيعة معه أثناء تصديه لانفراد تام بمرمي مصطفى شوبير في الدقيقة 5 من انطلاق المباراة.

وفي الدقيقة 12 سقط زيزو مرة أخرى متأثرا بالإصابة ليتدخل الجهاز الطبي ثانيا ويخرج معهم لتلقي العلاج خارج الملعب.

وظهر زيزو حزينا بتعرضه للإصابة، ويدخل الملعب لدقائق بعدها لكنه لم يستطع اكمال اللقاء ويخرج مصابا في الدقيقة 17، ويدخل بديلا له الأوغندي ترافيس موتيابا.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي لمباراة الزمالك التي انطلقت في السابعة من مساء اليوم على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

وضم التشكيل كلًّا من:

حراسة المرمي: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: كريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وعمر كمال وطاهر محمد ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: موديست.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

محمود الزنفلي ومحمود متولي ومحمود كهربا وأكرم توفيق ووسام أبو علي وأحمد عبد القادر ورضا سليم وعمرو السولية وكريم الدبيس.

تشكيل الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الأهلي المقرر لها في السابعة مساء اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، معاذ علاء الدين ومصطفى الزناري وياسر حمد ومحمد شحاتة وسيف جعفر وسيد عبد الله "نيمار" وترافيس موتيابا وسامسون أكينيولا وناصر منسي.