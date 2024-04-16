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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشير التابعي: عبدالمنعم أصبح يلعب بغرور مع الأهلي.. والزمالك قدم أفضل مستوى

صدى البلد

أكد بشير التابعي نجم منتخب مصر السابق، أن الزمالك قدم مستوى جيد أمام الأهلي ولعب أفضل مبارياته منذ بداية الموسم الجاري، مشيرًا إلى من بين اللاعبين المميزين في الفريق ناصر ماهر، كما قدم دونجا أداء رائع خلال اللقاء بجوار عبدالله السعيد الذي لم يظهر بالمستوى المعهود مع الأبيض حتى الآن.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "لا أعرف لماذا تم الغاء ركلة جزاء سيف الجزيري مهاجم الزمالك من جانب الحكم إبراهيم نور الدين، وأيضا محمد عبدالمنعم مستواه متراجع وكان يستحق البطاقة الحمراء بعد الاعتداء بدون كرة على سيف الجزيري مهاجم الزمالك".

وأضاف: "عبدالمنعم من اللاعبين الجيدين، لكن من بداية الموسم لديه تكبر وتعالي على الكرة، وأدائه أثر بالسلب على مستوى رامي ربيعة، وكان منعم يقدم مستوى جيد في الموسم القادم وحزين لتراجع المستوى".

وزاد: "أداء رامي ربيعة متذبذب، لكنه لا انتظر منه أن يتحمل عبئ دفاع الأهلي باستمرار، وكان من الممكن أن ينقذ كرة الجزيري في الهدف الأول".

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