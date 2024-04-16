عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متظاهرون مؤيدون لفلسطين يغلقون جسرا في سان فرانسيسكو الأمريكية

مظاهرات مؤيدة لفلسطين
مظاهرات مؤيدة لفلسطين في سان فرانسيسكو

أغلق متظاهرون مؤيدون لفلسطين، جسر "غولدن غايت" الذي يعتبر أحد معالم مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، للفت الانتباه إلى الأزمة الإنسانية في غزة في ظل العدوان الاسرائيلي المتواصل منذ 192 يوما.

واظهرت مشاهد التقطت من الجو طابورا طويلا من السيارات المتوقفة على الجسر الأحمر، فيما ظهرت المسالك في الاتجاه المعاكس خالية تماما.

ومنع المتظاهرون حركة الدخول والخروج من المدينة الواقعة في ولاية كاليفورنيا، رافعين لافتة كتب عليها "أوقفوا العالم من أجل غزة"، و"ارفعوا الحصار عن غزة"، وعرقلوا حركة المرور لفترة في الجسر عبر إيقاف المركبات.

وتندرج التظاهرة في إطار مبادرة سميت "ايه 15 أكشن"، تسعى إلى إغلاق مدن كبرى عدة في أنحاء العالم تضامنا مع فلسطين، كما قطع متظاهرون الطرق المؤدية الى مطار شيكاغو، وجرت تظاهرة مماثلة في لوس انجليس.

وتحدث الموقع الالكتروني للمنظمين عن نحو أربعين مدينة يتوقع أن تشهد تحركات في دول مختلفة، بينها أستراليا وبلجيكا وإسبانيا وكولومبيا وكوريا الجنوبية، وكتب المنظمون على موقعهم "في كل مدينة سنركز على نقاط الإنتاج والتنقل بهدف إحداث أكبر تأثير اقتصادي ممكن".

الأزمة الإنسانية في غزة العدوان الإسرائيل العدوان الإسرائيلي المتواصل العدوان الإسرائيلي سان فرانسيسكو فلسطين غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الليلة.. أحمد موسى يطلق تحذيرا عاجلا على الهواء

تعليق ناري من رئيس نادي سموحة على هزيمة الأهلي

خبير تحكيمي يكشف عن مفاجأة بشأن هدف الزمالك الثاني أمام الأهلي

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن إلغاء ضربة جزاء الزمالك أمام الأهلي

سعر الذهب اليوم 15 - 4 - 2024

قرار صادم من الخطيب.. تجميد مستحقات لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الزمالك.. تفاصيل

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق ذوي الاحتياجات الخاصة 2024

غرور كولر.. تعليق ناري من إبراهيم سعيد عن فوز الزمالك على الأهلي

موضوعات متعلقة

مصدر إسرائيلي يزعم: حماس خفضت عدد الرهائن الذين ترغب في إطلاق سراحهم

الجيش الأردني: كثفنا طلعاتنا الجوية لمنع أي اختراق

وزير الدفاع السعودي يبحث تطورات المنطقة مع نظيره الأمريكي

كنا نظنها مزحة.. ردود فعل الإسرائيليين على الهجوم الصاروخي الإيراني

فرنسا تستدعي السفير الإيراني في باريس على خلفية الهجوم على اسرائيل

إيران تحذر من فتح أجواء أي دولة أمام هجمات إسرائيلية عليها

أول تعليق لرئيس الوزراء البريطاني على الهجوم الإيراني ضد إسرائيل

وزير الدفاع الإسرائيلي: مستعدون لاتخاذ أي إجراءات حال وقوع هجوم إيراني

ترشيحاتنا

متى تصل عقوبة جريمة الخطف إلى الإعدام.. القانون يجيب

علامات رضا الله عن العبد.. علي جمعة يكشفها بالدليل

بشير التابعي: عبدالمنعم أصبح يلعب بغرور مع الأهلي.. والزمالك قدم أفضل مستوى

إسرائيل قررت الرد.. وايران تحذر: أي عمل انتقامي سيواجه بمزيد من التصعيد

الحبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة إلحاق الضرر بالمصلحة العامة طبقا للقانون

مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برغم رومانسيته.. كيف يتعلم هذا البرج من تجاربه العاطفية الفاشلة؟

للحفاظ على صحة قلبك ودرجة حرارتك.. خاتم ذكي من Black Shark

فستان أوف شولدر .. مي سليم تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

هتريح أعصابك .. 5 أعشاب غير تقليدية تقضي على التوتر وتحسن المزاج

فيديو

24 يدا وقدمان و5 وجوه .. زوجة مدير سابق لمشرحة تعترف ببيع أجزاء بشرية عبر الانترنت

عملي تست وقالي هتنجحي.. دوللي شاهين تكشف كواليس عملها مع خالد يوسف

إيماني بربنا كبير.. دوللي شاهين: أنا بتحارب وما بستسلمش

دوللي شاهين تحتفل بأغنية ست البنات وظهور نادر لـ ابنتها نور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ