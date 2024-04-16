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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غدا.. جمارك سفاجا تبيع 2793 عبوة مياه غازية وجبن في مزاد علني

صدى البلد

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية برئاسة الشحات الغتوري، عن طرح مزاد علني غدا الأربعاء، لبيع كميات من المواد الغذائية  سريعة التلف والتي تتضمن كميات من المياه الغازية و جبن بوزن ربع كجم للعبوة الواحدة وقطع كيك رول بإجمالي 2793 عبوة لكل الكميات.

قالت مصلحة الجمارك إن طرح المزاد من خلال جمارك منفذ سفاجا البحري، إن كميات المواد الغذائية أوشكت صلاحيتها علي الانتهاء وهي عبارة عن 1440 عبوة مياه غازية لماركة شهيرة بسعة 240 مللي للعبوة الواحدة ومن المقرر أن تنتهي صلاحيتها في أكتوبر المقبل، و 1053 عبوة جبن بوزن 250 جراما وستنتهي صلاحيتها في نوفمبر القادم.

وأضافت المصلحة أنه سيتم بيع 318 كيس كيك سويس رول ستنتهي صلاحيتها في منتصف يوليو المقبل.

أوضحت المصلحة أن عمليات معاينة الأصناف في ساحات ميناء سفاجا البحري وفقا لما تتضمنه القانون.

كما وضحت المصلحة الشروط لدخول المزاد من بينها شراء كراسة شروط ومواصفات بقيمة 399 جنيه بالإضافة لـ14%ضريبة قيمة مضافة ورسوم تأمين ابتدائي لدخول المزاد بقيمة 10آلاف جنيه .

وقالت المصلحة إنه يمكن شراء كراسة الشروط من إدارة المخازن بباب جمرك ١٤ بمبنى الدخان الجديد إمام ديوان عام المصلحة داخل ميناء الإسكندرية ، و الإدارة العامة للمهمل والبيوع بجمارك سفاجا.

ومن المقرر أن تنعقد جلسة المزاد بقاعة الاجتماعات بالإدارة العامة للمشتريات والمخازن بالديوان العام الدور الأول بمصلحة الجمارك داخل ميناء الإسكندرية مصحوبة بالتأمين الابتدائي والتعاقد يخضع لأحكام القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱٨ الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية المكملة له.

الجمارك المصرية الجهات العامة الشحات الغتوري الشحات الاجتماعات الغتوري المواد الغذائية بمصلحة الجمارك

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