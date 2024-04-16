الأولى منذ 2020.. وزير الدفاع الأمريكي يجري مباحثات هاتفية مع نظيره الصيني

تحدث وزير الدفاع لويد أوستن مع وزير الدفاع الوطني الصيني ، اليوم الثلاثاء، في أحدث حلقة ضمن سلسلة من الخطوات الأمريكية لتحسين الاتصالات مع الجيش الصيني وتقليل الحوادث غير الآمنة والعدوانية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها أوستن مع الأدميرال دونغ جون والمرة الأولى التي يتحدث فيها بشكل مطول مع أي نظيره الصيني منذ نوفمبر 2022. وتأتي المكالمة في الوقت الذي من المتوقع أن يسافر فيه وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الصين هذا الشهر لإجراء محادثات.

وتعمل واشنطن وبكين على توسيع الاتصالات وتخفيف التوترات المتصاعدة. توقفت الاتصالات العسكرية بين البلدين في أغسطس 2022، عندما علقت بكين جميع هذه الاتصالات بعد زيارة رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايوان، التي تدعي الصين أنها ملك لها.

وبدأ ذوبان الجليد في العلاقات بين القوتين العالميتين في نوفمبر الماضي عندما التقى الرئيس جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في سان فرانسيسكو. وبعد حوالي شهر، تحدث الجنرال سي كيو براون، رئيس هيئة الأركان المشتركة، مع نظيره الصيني في مكالمة فيديو – في أول اتصال عسكري رفيع المستوى بين الجيشين منذ زيارة بيلوسي.



كانت مكالمة أوستن مع دونغ متوقعة على نطاق واسع، ولكن تم تعيين الأدميرال في منصب الدفاع فقط في ديسمبر. ورفض وزير الدفاع السابق وي فنغ خه طلب البنتاغون التحدث مع أوستن العام الماضي بعد أن أسقطت الولايات المتحدة بالون تجسس صيني كان يطفو في جميع أنحاء البلاد. وكان أوستن قد التقى سابقًا مع وي في عام 2022 على هامش مؤتمر دفاعي في كمبوديا.



ويشعر مسئولو الدفاع بالقلق إزاء الحوادث غير الآمنة وغير المهنية التي تتعلق بالجيشين الأمريكي والصيني في المحيط الهادئ.



وأثارت زيارة بيلوسي تصاعدا في المناورات العسكرية للصين. فقد أرسلت بكين سفنا حربية وطائرات عبر الخط الأوسط في مضيق تايوان، زاعمة أن الحدود الفعلية غير موجودة، وأطلقت صواريخ على تايوان ذاتها، وتحدى الأعراف الراسخة بإطلاق الصواريخ على المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.



وخلال العامين التاليين، اعترض المسؤولون العسكريون الأمريكيون مرارًا وتكرارًا على مجموعة من عمليات الاعتراض غير الآمنة من قبل الطائرات الصينية في المحيط الهادئ وغيرها من الحوادث الخطيرة.

وانحسرت بعض هذه المواجهات قليلاً، لكن الولايات المتحدة كانت تشعر بالقلق إزاء السلوك العدواني من قبل السفن الصينية ضد السفن الفلبينية في بحر الصين الجنوبي.