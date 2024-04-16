لـ 3 أعوام.. "إعداد القادة" بالتعليم العالي عضوا بالمجلس العربي للأنشطة الطلابية

اختار المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربي في دورته السادسة والخمسين والتي عقدت في جامعة بغداد بالعراق، معهد إعداد القادة عضوًا بمجلس إدارة المجلس العربي للأنشطة الطلابية التابع لاتحاد الجامعات العربية ومقره جامعة جنوب الوادي بمصر، وذلك في خطوة تؤكد على الدور الرئيسي لمعهد إعداد القادة في مجال الأنشطة الطلابية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور بتفعيل الأنشطة الطلابية على كافة المستويات المختلفة، وذلك بقيادة معهد إعداد القادة، مؤكدًا على الدور المهم الذي يلعبه المعهد في تنمية المهارات القيادية والإبداعية لدى الطلاب.

وأعرب الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، عن سعادته بثقة المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام للاتحاد، موجهًا الشكر والتقدير لاختيار معهد إعداد القادة كممثل له في مجلس إدارة المجلس العربي للأنشطة الطلابية للأعوام الثلاثة من 2024 إلى 2027.

وأضاف همام أن هذا الاختيار سيتيح المزيد من التنوع في الأنشطة الطلابية وفتح آفاق أوسع للتعاون بين الجامعات المصرية والعربية، بما يحقق أهداف اتحاد الجامعات العربية ويرتقي بكافة مجالات الأنشطة الطلابية.

يذكر أن المجلس العربي للأنشطة الطلابية يضم في عضويته رئيس جامعة جنوب الوادي الجامعة المستضيفة لمقر المجلس ورئيس مجلس الإدارة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، مدير المجلس العربي للأنشطة الطلابية، وعدد من رؤساء الجامعات العربية، إضافة إلى مدير معهد إعداد القادة بمصر.