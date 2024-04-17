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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غياب لاعبي الفريق.. نجم الأهلي السابق يصدم جماهير الأحمر قبل لقاء مازيمبي

صدى البلد

أعلن ماهر همام نجم الأهلي السابق عن غياب نجمي الفريق مروان عطية وإمام عاشور عن بعثة الفريق .

وكتب همام من خلال حسابه الشخصي فيس :" | بـكُل أسف.. تأكد غياب كُل من : مروان عطية وإمام عاشور عن بعثة الفريق التي تُسافر الى الكونغو غداً لـمواجهة مازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا “.

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى الكونغو ظهر غد الأربعاء؛ لمواجهة فريق مازيمبي، في الدور نصف النهائي لدوري رابطة الأبطال.

وحرص محمد شوقي، على التنسيق والترتيب الكامل مع خالد بيبو مدير الكرة، بخصوص الأمور المتعلقة بسفر البعثة وفندق الإقامة وملاعب التدريب، وتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

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