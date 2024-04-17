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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| تحديث جديد على واتساب WhatsApp يثير غضب الملايين.. نسخ فاخرة من آيفون 15 مش هتصدق سعرها مستوحاة من أفلام "العصابات"

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

ودعا للأونلاين.. تحديث جديد على واتساب يثير غضب الملايين

أدى تغيير بسيط في واتساب WhatsApp، ضمن آخر تحديث للتطبيق، إلى إثارة غضب الملايين من مستخدميه على مستوي العالم، والذي يجلب معه تغيرات تتعلق بحالة الاتصال والكتابة.

 

لو موبايلك شاومي.. تحديث ضخم بمزايا أندرويد 14 فقط لهذه الهواتف

بدأت شركة شاومي Xiaomi، في طرح التحديث الخاص بواجهة المستخدم HyperOS لسلسلة Mi 11، بما في ذلك Mi 11 وMi 11 Pro وMi 11 Ultra.

 

مستوحاة من أفلام المافيا.. نسخ فاخرة من iphone 15 مش هتصدق سعرها

كشفت شركة كافيار Caviar الروسية، عن أحدث إصداراتها الفاخرة من هواتف iphone 15 Pro، من خلال توسيع مجموعة Desperado بخط جديد مستوحى من أفلام المافيا الشهيرة.

 

تشتري أوبو رينو 11 ولا Reno 11F.. مقارنة توضحلك الفرق

لا تقتصر المنافسة في عالم الهواتف الذكية على العلامات التجارية المختلفة فحسب، بل أيضا ضمن تشكيلة العلامة التجارية الخاصة، ويتجلى ذلك في هواتف شركة أوبو الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، والمعروف بتقنياتها المبتكرة وتصميماتها التي تركز على المستخدم.

 

إمكانات ممتازة بسعر منافس.. أيهما أفضل ريلمي P1 أم شاومي X6 Neo؟

أعلنت شركة ريلمي Realme، عن الهاتف الذكي Realme P1، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، وهو عبارة عن هاتف مميز صديق الميزانية، ينافس العديد من الهواتف الذكية الأخرى في نفس الفئة، بما في ذلك شاومي Redmi Note 13 5G وفيفو iQOO Z9 5G وتكنو POVA 6 Pro والمزيد. ولكن يأتي Poco X6 Neo باعتباره منافسه الأقوي في هذه الفئة.

 

قوم أطمن على فلوسك.. هاكرز يستخدمون الذكاء الاصطناعي لسرقة مدخراتك

أفاد أحدث تقرير صادر عن هيئة مكافحة الاحتيال البريطانية Cifas، بأن قراصنة الإنترنت "هاكرز" يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة وتكنولوجيا التزييف العميق ووسائل التواصل الاجتماعي، للوصول إلى البيانات الحساسة الخاصة بملايين المستخدمين، والتي من شأنها أن تساعدهم في سرقة الحسابات البنكية.

 

بميزة مكافحة الحذف 2024.. لينك تحميل واتساب الذهبي WhatsApp Gold لأندرويد

واتساب الذهبي WhatsApp Gold، هو نسخة معدلة من واتساب الرسمي وبمثابة إصدار خاص يستخدمه العديد من الأشخاص لأنه يحتوي على ميزات رائعة، مثل إخفاء حالة اتصالك بالإنترنت، وإرسال ملفات كبيرة الحجم، وحفظ تحديثات حالة الأشخاص الآخرين.

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