عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

قوم اطمن على فلوسك.. هاكرز يستخدمون الذكاء الاصطناعي لسرقة مدخراتك

هاكرز
هاكرز

أفاد أحدث تقرير صادر عن هيئة مكافحة الاحتيال البريطانية Cifas، بأن قراصنة الإنترنت "هاكرز" يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة وتكنولوجيا التزييف العميق ووسائل التواصل الاجتماعي، للوصول إلى البيانات الحساسة الخاصة بملايين المستخدمين، والتي من شأنها أن تساعدهم في سرقة الحسابات البنكية.

ووفقا لتقرير Fraudscape الذي أجرته الهيئة، فإن منظمة منع الاحتيال في المملكة المتحدة، قد تلقت أكثر من 374000 بلاغا عن عمليات احتيال ناتجة عن الذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي.

 

مش أي فيديو تصدقه.. الذكاء الاصطناعي يورط المشاهير بفيديوهات مفبركة صوت وصورة

صور ترامب ومناصريه.. الذكاء الاصطناعي سلاح يهدد مصير الانتخابات الأمريكية

 

هاكرز يستخدمون الذكاء الاصطناعي لسرقة مدخراتك 

ذكرت خدمة منع الاحتيال Cifas، إنه خلال العام الماضي، أبلغ الأعضاء عن قلقهم المتزايد بشأن النمو المحتمل في عمليات الاحتيال الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.

مضيفة إنها تشهد زيادة في عمليات الاحتيال الخاصة بالهوية، والمدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل عمليات التصيد الاحتيالي المتطورة والصور ومقاطع الفيديو والأصوات المزيفة.

وأوضحت المنظمة أن عمليات سرقة الهوية هي النوع الأكثر شيوعا، حيث تمثل ما يقرب من ثلثي من الحوادث، أي حوالي 64% من إجمالي عمليات الاحتيال، إذ تم تسجيل أكثر من 237 ألف حالة في عام 2023، بإجمالي خسائر وصلت قيمتها 1.8 مليار جنيه إسترليني.

وسلطت الهيئة البريطانية، الضوء على الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي وتقنيات جمع البيانات لفتح الحسابات وإساءة استخدامها بشكل احتيالي وسرقة الهويات والاستيلاء على حسابات العملاء خاصة المصرفية التي تعد هدفا خاصا لمجرمي الإنترنت.

ومنذ أن تحولت شركات التكنولوجيا المالية الكبري وغيرها، إلى استخدام نهج أكثر رقمية يعتمد على البيانات في تجربة العملاء، برزت مساحة المدفوعات باعتبارها واحدة من أكثر المجالات عرضة للمحتالين، حيث يتم الاستيلاء على الحسابات المصرفية عبر أصواتا مزيفة يتم إنشائها عبر الذكاء الاصطناعي للإجابة على أسئلة الأمان من أجل سرقة الحسابات المصرفية.

ومع كون الحسابات البنكية الشخصية هدفا محددا لمحتالي الهوية، ومع تزايد إمكانية الوصول إلى الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، شهدت معدلات الاحتيال المخصصة لسرقة البيانات الحساسة للمستخدمين نموا كبيرا في الآوانة الأخيرة، كما أصبحت المبالغ المسروقة أكبر من عمليات الاحتيال التقليدية السابقة.

وفي الواقع، أصبحت حيل المحتالين أكثر تقدما بشكل متزايد مما يجعلهم متقدمين بخطوة كبيرة، حيث يمكنهم إنشاء محتوى أكثر إقناعا باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتجنب العلامات السابقة التي تشير إلى سوء التهجئة أو القواعد النحوية.

وأوضح مايك هالي، الرئيس التنفيذي لشركة Cifas، قائلا: “يجد المجرمون طرقا جديدة ومتطورة لاستهداف المستهلكين، مثل وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التزييف العميق".

وقالت إيرين نيكلسون، الرئيس العالمي لحماية البيانات والخصوصية في شركة Thoughtworks: "إن تضاعف حجم عمليات الاحتيال المرتكبة في المملكة المتحدة بأكثر من الضعف ليصل إلى 2.3 مليار جنيه إسترليني في عام 2023، مما يمثل ثاني أكبر عام لعمليات الاحتيال في العقدين الماضيين".

ولذلك لجأت بعض البنوك إلى دعم أنظمتها بأدوات متطورة تعمل على  الكشف عن الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، نظرا لأن المحتالين أصبحوا أكثر ذكاءً في مجال التكنولوجيا، مما يجعلها في موقف محرج بعد تمكن الهاكرز من اختراق خدماتها الرقمية للاستيلاء على حسابات العملاء، التي يتمكن المحتالون في كل مرة من إيجاد فرصا جديدة لاختراق تلك الحسابات المالية باستخدام أساليب الهندسة الاجتماعية الأكثر تطورا مثل التزييف العميق.

الذكاء الاصطناعي هاكرز قراصنة الإنترنت عمليات احتيال عمليات الاحتيال المملكة المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة القمة| لجنة الحكام ترد على شكوك هدف الزمالك الثاني.. ومفاجأة بشأن المسئول عن إخفاء الكرات

صدمة جديدة لجمهور الأهلي بخروج هذا اللاعب من قائمة الأهلي بالكونغو| من هو؟

الحرارة وصلت 40.. تحذيرات من وصول رياح الخماسين لتلك المناطق خلال ساعات

بعد التوجيهات الرئاسية.. بشرى سارة من الحكومة لأصحاب المعاشات| تفاصيل

3700 جنيه| قفزة جنونية في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

فرج عامر يعلق على موقف أيمن يونس بعد فوز الزمالك على الأهلي

الرئيس السيسي يستقبل ملك البحرين في مطار القاهرة.. فيديو

موضوعات متعلقة

تشتري أوبو رينو 11 ولا Reno 11F.. مقارنة توضحلك الفرق

مستوحاة من أفلام المافيا.. نسخ فاخرة من iphone 15 مش هتصدق سعرها

لو موبايلك شاومي.. تحديث ضخم بمزايا أندرويد 14 فقط لهذه الهواتف

ودعا للأونلاين.. تحديث جديد على واتساب يثير غضب الملايين

بكاميرا 108 ميجابكسل.. موبايل 5G من إنفينيكس بمميزات مذهلة هتبهرك

تصميم ساحر بسعر غير متوقع.. وحش شاومي الجديد في إصدار محدود

رسميا.. جوجل تطرح الإصدار التجريبي الأول من أندرويد 15 لهذه الهواتف

بتصميم عصري وإمكانات جديدة .. نوكيا تعيد إحياء أشهر هواتفها الكلاسيكية

ترشيحاتنا

هنية يلتقي وزير خارجية تركيا.. بيان هام لحركة حماس

ظلت متشبثة بمقبض سيارة.. لحظة إنقاذ قطة من الغرق بسيول الإمارات| فيديو

لاعب ومسئول مهم| زلزال الزمالك يقلب طاولة الأهلي.. وقرارات حاسمة بالرحيل والاستغناء

الشركة متورطة في حرب الإبادة| القصة الكاملة لمداهمة مكاتب "جوجل" بأمريكا واعتقال موظفيها.. تفاصيل بالفيديو

فلسطين: موقف واشنطن الرافض لعضويتنا بالأمم المتحدة يهدد مصداقيتها

رئيس الوزراء لـ«هايير» الصينية: دعم كامل لتوسعات المُجمع الصناعى للشركة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملية تجميل ولا طبيعي.. هدى الإتربي تثير الجدل بجلسة تصوير

بإطلالة جريئة .. هيدي كرم تستعرض جمالها | شاهد

مكشوف البطن.. منة فضالي تثير الجدل بظهورها | شاهد

بلاها لحمة| 6 بدائل رخيصة من الخضروات و5 أنواع فاكهة.. تعرف عليها

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ